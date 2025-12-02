Средний пробег всех авто составляет около 470 тысяч километров, а физический износ достигает 96%.

Государственная "Укрпочта" начала аукционы по продаже 716 авто на "Прозорро.Продажи". Среди лотов есть как музейные раритеты, так и рекордсмены пробега.

Как сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, средний пробег всех авто составляет около 470 тысяч километров, а физический износ достигает 96%.

По его словам, всего 28 машин еще с эпохи до 1991 года, а 654 советского или российского производства (ГАЗ, УАЗ, ВАЗ, КАМАЗ). Отмечается, что самой старой машиной стал ГАЗ-52 1979 года из Полтавской области, а самой молодой - Citroën Berlingo 2021 года после ДТП, который успел проехать всего 2 тысячи километров. Также среди лотов есть Volvo FH 12 из Киева, проехавший 2,9 млн км.

Смелянский отметил, что больше всего техники собралось в Хмельницком регионе - 73 единицы, а меньше всего в Донецком - на аукцион попадут только четыре машины.

Кроме того, он отметил, что "Укрпочта" по закону не может просто передать эти машины ВСУ, и ни один командир эту технику в критическом состоянии не примет.

"Или это последняя партия расставания с "совком"? Нет, еще будет последняя, где-то 250 машин, и тогда уже мы наконец освободим наши гаражи от свидетелей прошлого", - добавил глава "Укрпочты".

"Укрпочта" - последние новости

21 октября стало известно, что украинцы смогут сэкономить до 30% на доставке "Укрпочтой" в Филиппины, Аргентину, Чехию, Узбекистан, Катар, Боливию, Шри-Ланку, Танзанию, Замбию, Парагвай, Монголию и Азербайджан.

Ранее "Укрпочта" выставила на продажу лимитированную серию револьверов и пистолетов, использовавшихся работниками почты в середине 20 века для охраны.

