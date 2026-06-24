Названы самые популярные автомобили в Евросоюзе

Лидером по темпам роста стал сегмент электромобилей.

По итогам мая продажи новых легковых автомобилей в Европейском Союзе выросли на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 955 тысяч единиц. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

Наибольшей популярностью пользовались гибриды, а самые высокие темпы роста продемонстрировал сегмент электромобилей (+42,9%).

Европейцы выбирают гибридные автомобили из-за отсутствия зависимости от розетки, высокой топливной экономичности и универсальности. Это условный компромисс, который позволяет ездить без существенных ограничений, экономить и обходить экологические ограничения в крупных городах.

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Что касается скачка продаж электромобилей, то его связывают с несколькими факторами, в частности, с высокими ценами на топливо из-за войны на Ближнем Востоке. Проблемы на АЗС заставляют потребителей всё чаще отказываться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

В то же время классические бензиновые и дизельные автомобили по-прежнему пользуются популярностью в Евросоюзе. Обычно их выбирают из-за практичности и доступности.

Регистрация новых автомобилей в ЕС по типу силовой установки:

Гибридные автомобили (HEV) – 345 427 регистраций (+9,7%). Бензиновые автомобили – 210 383 шт. (-20,1%). Электромобили (BEV) – 203 417 шт. (+42,9%). Плагин-гибриды (PHEV) – 98 553 шт. (+12,2%). Дизельные автомобили – 69 482 шт. (-19%). Другие типы автомобилей – 27 751 шт. (-12%).

В целом с начала 2026 года объем регистраций новых легковых автомобилей в ЕС превысил 4,7 млн единиц, что на 4% выше показателя прошлого года.

Самые популярные автомобили в Европе – последние новости

По итогам первого квартала 2026 года самым популярным новым автомобилем на европейском рынке стал Renault Clio. Модель стабильно пользуется высоким спросом благодаря современному дизайну, экономичному расходу топлива и широкому набору технологических решений. Кроме того, Renault Clio часто входит в список автомобилей с высокими показателями безопасности.

Сообщалось также, что по итогам периода с начала года до марта лидером продаж среди новых автомобилей в Германии оставался Volkswagen Golf.

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