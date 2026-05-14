Названы дизельные авто, которые разметают на украинском рынке: ТОП-5 подержанных и новых

В течение прошлого месяца украинский автопарк пополнился 5 тысячами автомобилей с дизельными двигателями. Об этом сообщает "УкрАвтопром".

Этот результат на 12% уступает показателю апреля 2025 года. Из общего количества 1,2 тыс. составили новые автомобили (+2%), тогда как 3,8 тыс. – подержанные, импортированные из-за рубежа (-16%).

Среди новых дизельных легковых автомобилей первое место занял кроссовер Renault Duster, который украинцы традиционно ценят за универсальность, надежность и приспособленность к отечественным дорожным условиям. Сразу за ним идут кроссоверы от Volkswagen, которые в целом обладают теми же преимуществами, что и автомобили французского производителя.

ТОП-5 самых популярных новых дизельных автомобилей:

Renault Duster – 404 шт.; Volkswagen Touareg – 107 шт.; Volkswagen Tiguan – 84 шт.; Škoda Kodiaq – 70 шт.; Toyota Land Cruiser Prado – 58 шт.

Что касается импортируемых подержанных дизельных автомобилей, то здесь на первом месте оказался Renault Mégane, одним из главных преимуществ которого стала доступная цена.

ТОП-5 самых популярных импортированных подержанных дизельных автомобилей:

Renault Mégane – 303 шт.; Nissan Qashqai – 279 шт.; Škoda Octavia – 251 шт.; Volkswagen Passat – 203 шт.; Hyundai Santa Fe – 159 шт.

В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано 13,6 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Этот показатель на 15% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Среди новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями первое место занял Hyundai Tucson, который покупатели выбирают за сочетание доступной цены, функциональности, надежности и современного дизайна.

Сообщалось также, что в апреле в Украине было зарегистрировано 19,6 тысячи подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Наибольшую долю в этом сегменте составили бензиновые авто, а лидером среди импортированных подержанных автомобилей стал Volkswagen Golf.

