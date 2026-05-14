Названы дизельные авто, которые разметают на украинском рынке: ТОП-5 подержанных и новых

В течение прошлого месяца украинский автопарк пополнился 5 тысячами автомобилей с дизельными двигателями. Об этом сообщает "УкрАвтопром".
Этот результат на 12% уступает показателю апреля 2025 года. Из общего количества 1,2 тыс. составили новые автомобили (+2%), тогда как 3,8 тыс. – подержанные, импортированные из-за рубежа (-16%).
Среди новых дизельных легковых автомобилей первое место занял кроссовер Renault Duster, который украинцы традиционно ценят за универсальность, надежность и приспособленность к отечественным дорожным условиям. Сразу за ним идут кроссоверы от Volkswagen, которые в целом обладают теми же преимуществами, что и автомобили французского производителя.
ТОП-5 самых популярных новых дизельных автомобилей:
- Renault Duster – 404 шт.;
- Volkswagen Touareg – 107 шт.;
- Volkswagen Tiguan – 84 шт.;
- Škoda Kodiaq – 70 шт.;
- Toyota Land Cruiser Prado – 58 шт.
Что касается импортируемых подержанных дизельных автомобилей, то здесь на первом месте оказался Renault Mégane, одним из главных преимуществ которого стала доступная цена.
ТОП-5 самых популярных импортированных подержанных дизельных автомобилей:
- Renault Mégane – 303 шт.;
- Nissan Qashqai – 279 шт.;
- Škoda Octavia – 251 шт.;
- Volkswagen Passat – 203 шт.;
- Hyundai Santa Fe – 159 шт.
В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано 13,6 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Этот показатель на 15% превышает результат аналогичного периода прошлого года.
Среди новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями первое место занял Hyundai Tucson, который покупатели выбирают за сочетание доступной цены, функциональности, надежности и современного дизайна.
Сообщалось также, что в апреле в Украине было зарегистрировано 19,6 тысячи подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Наибольшую долю в этом сегменте составили бензиновые авто, а лидером среди импортированных подержанных автомобилей стал Volkswagen Golf.