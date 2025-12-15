Среди новых электрических авто самым популярным в столице и Киевской области стал BYD Leopard 3.

В прошлом месяце отечественный автопарк пополнили более 11 тысяч автомобилей на электротяге (BEV).

Об этом сообщают специалисты портала "УкрАвтопром".

Наибольшие показатели по регистрациям электромобилей наблюдались:

Во Львовской области - 1620 единиц (89% бывших в употреблении); В Киеве - 1595 (50% бывших в употреблении); В Киевской области - 876 (58% бывших в употреблении); В Днепропетровской области - 771 (61% бывших в употреблении); В Одесской области - 652 (67% бывших в употреблении).

Среди новых машин самым популярным электрокаром на этих рынках стал компактный электрический кроссовер-внедорожник BYD Leopard 3. Это можно считать очередным успехом китайского автопрома, который все более уверенно чувствует себя на украинском рынке.

В то же время, если говорить о ввозимых из-за рубежа подержанных электрокарах, то здесь лидером оказались другие модели авто.

Так, в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Львовской областях наиболее востребованным был кроссовер Tesla Model Y. В Одесской области на первом месте оказалась Tesla Model 3.

Электромобили в Украине - последние новости

Ранее в Институте исследований авторынка сообщили, что ноябрь стал знаковым для украинского авторынка. Впервые за все время наблюдений месячные продажи новых электромобилей преодолели отметку в 3 тысячи проданных авто. Причиной такой динамики называют возвращение НДС, что должно привести к стремительному подорожанию электромобилей.

В то же время эксперты отмечают, что на сегодня сегмент электромобилей в Украине только "учится ползать". Общую долю "электричек" в украинском парке специалисты оценивали в менее чем 2%.

