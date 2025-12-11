В последних исследованиях надежности автомобиль получил оценку ниже среднего.

Ford F-150 Lightning - один из самых популярных электромобилей в США, но при этом он находится в самом низу рейтингов Consumer Reports.

Издание bgr отмечает, что продажи продолжаются благодаря успеху линейки F Series. Многие покупатели уже доверяют этому бренду; они знают, что получают, и электрические версии по-прежнему ведут себя как привычные им рабочие грузовики. По данным Consumer Reports, Lightning отвечает многим важным для владельцев параметрам.

В обзорах отмечается комфортабельность салона электромобиля, в кузове и багажнике достаточно места для груза, а автомобиль даже может обеспечить электроэнергией дом во время отключения электричества - преимущество перед большинством электромобилей.

Почему Lightning получает такие низкие оценки

Важно, что Consumer Reports постоянно указывает на проблемы, с которыми сталкивается Ford F-150 Lightning. В своих последних исследованиях надежности автомобиль получил оценку ниже среднего, главным образом потому, что владельцы сообщали о проблемах в таких категориях, как бортовая электроника и компоненты электрической системы привода. В статье сказано:

"Электроника была предсказуемо слабым местом. Lightning оснащен гораздо большим количеством технологий, чем стандартный F-150, и включает в себя такие функции, как большой центральный сенсорный экран, встроенные розетки и оборудование, необходимое для резервного питания дома".

Также Consumer Reports постоянно указывает на то, что автомобильная электроника является проблемным местом для многих новых электромобилей, и хотя Lightning не является исключением, эта проблема не уникальна для Ford. Однако у Lightning больше экземпляров на дорогах, поэтому количество зарегистрированных проблем, естественно, выше.

Отмечается, что эти проблемы не означают, что F-150 Lightning хрупок - они просто указывают на то, что ранние электромобили-пикапы, как правило, были более грубыми в плане надежности. Общая платформа по-прежнему включает в себя множество нового оборудования, программного обеспечения и электрических систем в одном продукте, и технологии первого поколения обычно демонстрируют больше отклонений, прежде чем все стабилизируется.

Почему Lightning до сих пор так хорошо продается

Важно, что рынок электрогрузовиков пока ещё довольно невелик, и имя Ford по-прежнему имеет вес, но есть и практический фактор, объясняющий, почему Lightning так хорошо продаётся.

"Для многих владельцев F-150 Lightning легко справляется с большинством задач. Грузовик может перевозить грузы, буксировать в пределах заявленных возможностей, возить детей в школу и без проблем выезжать на строительные площадки. Зарядка остаётся достаточно предсказуемой, поэтому многие включают её в свой распорядок дня. Кроме того, запас хода грузовика подходит для повседневной езды по пригородам, не усложняя жизнь, а возможность питания части дома во время отключения электроэнергии - одна из тех функций, которая запоминается людям", - пишет издание.

Интересно, что Ford последовательно устраняет ранние проблемы. Регулярно выпускаются обновления программного обеспечения, а в более поздних версиях реализовано более эффективное управление температурным режимом.

"Lightning идеально вписывается в эту промежуточную категорию, поэтому он продолжает лидировать, несмотря на то, что показатели надежности у него оставляют желать лучшего", - добавили там.

Новости об рынке автомобилей

В последнем рейтинге подержанных автомобилей Consumer Reports автопроизводитель Tesla, возглавляемый Илоном Маском, занял последнее место по надежности, отстав более чем на сорок баллов от первого места по шкале от 0 до 100. Тесты CR были сосредоточены на моделях возрастом от пяти до десяти лет.

