Общую долю "электричек" в парке страны специалисты оценивают всего в 1,6%.

Несмотря на "бум" интереса в Украине на электромобили, их общее количество в стране остается мизерным. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Общенациональный средний показатель количества легковых электрических авто на 1000 населения составляет всего 4,5 единицы. Этот показатель становится тем более показательным, что в целом на 1000 человек в Украине должно приходиться около 267 различных легковых авто.

"Это означает, что доля легковушек группы BEV в общем парке все еще мизерная", - говорят специалисты.

Сегодня долю "электричек" в парке эксперты оценивают всего в 1,6%. Для сравнения, в Норвегии, которая является мировым лидером по насыщению EV, этот показатель составляет более 160 машин группы BEV на 1000 человек, тогда как в Германии он равен около 29 единиц. В то же время Украина опережает Польшу (2,6 единицы) и Болгарию (2,8).

Стоит также сказать, что в Украине электромобили распределяются очень неравномерно. Наибольшие показатели можно видеть в Киеве и Львовской области, где показатели составляют 12,3 и 10,2 электромобиля на 1000 человек, соответственно. На третьем месте находится Киевская область (7,1). Причина кроется в довольно высокой покупательной способности жителей столицы, а также близость к Европе (в случае с жителями Львовской области).

Наименьшие показатели зафиксированы в регионах, которые больше всего пострадали от войны. В частности, в Херсонской (0,3), Донецкой (0,2) и Луганской (0,1) областях.

В целом специалисты считают, что на сегодня сегмент электромобилей в Украине только "учится ползать". По-настоящему встать на ноги он сможет лишь в будущем.

Электромобили в Украине - последние новости

Ранее портал "Укравтопром" сообщил, что впервые в истории нашей страны самыми популярными на рынке новых авто стали полностью электрические легковушки. В сентябре на них пришлась треть всех продаж, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 15,3%.

Наибольшим спросом среди новых электрокаров в сентябре пользовались Volkswagen ID. UNYX, BYD Song Plus и BYD Leopard 3. Если говорить о самых популярных импортируемых электромобилях, то здесь лидерами рынка оказались Tesla Model Y, Tesla Model 3 и Nissan Leaf.

