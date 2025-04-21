Справятся с любой задачей: названы 10 лучших универсалов с пробегом

Эксперты рассказали о главных достоинствах лидера этого рейтинга.

Кроссоверы остаются одними из самых популярных типов легковых автомобилей в мире. Тем не менее в Европе сохраняется большой спрос на универсалы, пишет The Sun.

Универсалы предлагают практичные интерьеры и очень вместительные багажники. Эти модели компактнее кроссоверов, но способны справиться с многими повседневными задачами.

Эксперты из Autocar назвали десять лучших универсалов с пробегом. По их словам, эти модели превосходят всех своих конкурентов.

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Skoda Superb Combi Volkswagen ID.7 Tourer BMW 3 Series Touring Toyota Corolla Touring Sports Volvo V90 Dacia Jogger Mercedes-Benz E-Class T-Modell BMW 5 Series Touring Ford Focus Estate Citroen C5 X

Лидером этого рейтинга стал Skoda Superb Combi. По словам экспертов, это превосходный универсал, который подойдет многим водителям.

Главными плюсами Skoda Superb Combi назвали большой выбор силовых установок, просторный интерьер и низкий расход топлива, особенно у гибридных версий модели. Эксперты добавили, что у этого универсала не самая комфортная подвеска, а коробка передач может работать нестабильно.

Другие рекомендации экспертов

Ранее британские эксперты определили 9 самых надежных автомобилей Kia с пробегом. Лидером рейтинга стал компактный городской хэтчбек.

Кроме того, опытный механик Скотти Килмер назвал два недорогих автомобиля с пробегом, которые он считает лучшими. Он отметил, что эти автомобили редко сталкиваются с поломками.

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