Эти автомобили превосходят многих своих конкурентов.

Выбор автомобиля является непростой задачей, так как в продаже можно найти огромное количество различных моделей. Все они имеют свои преимущества и недостатки.

Автомобильный эксперт Мелани Муссон из AutoInsurance.org рассказала в комментарии для GoBankingRates, что она протестировала более 250 различных автомобилей. Она назвала три модели, на которые стоит обратить внимание. Также она назвала автомобили, которых стоит избегать.

Три лучших автомобиля, которые доступны в продаже

Honda Civic

Honda Civic привлекает низким расходом топлива и практичностью. Более того, базовая версия модели доступнее многих конкурентов.

Муссон отметила, что у Honda Civic редко возникают серьезные поломки. По ее словам, это отличный выбор для тех, кто ищет надежное и экономное авто.

Honda Odyssey

Также эксперт посоветовала обратить внимание на Honda Odyssey. Она поделилась, что это очень просторный и практичный минивэн.

"Honda Civic и Odyssey - два самых надежных автомобиля", - сказала Муссон.

Subaru Outback

Эксперт заявила, что Subaru Outback является отличным среднеразмерным кроссовером. Она отметила, что у этой модели есть полный привод, а расход топлива ниже, чем у конкурентов.

"Subaru Outback - отличная покупка за свои деньги", - подчеркнула Муссон.

Три худших автомобиля, которые доступны в продаже

RAM 2500/3500 с дизельным двигателем

Эксперт отметила, что пикапы RAM 2500/3500 являются довольно неплохими автомобилями. Тем не менее она призвала избегать дизельных версий этих моделей.

"Запчасти для дизельных пикапом смехотворно дорогие. Не каждый механик работает с дизельными двигателями, поэтому ваш выбор ремонтных мастерских ограничен", - объяснила Муссон.

Land Rover Range Rover

Эксперт признала, что внедорожник Land Rover Range Rover является очень стильным. Тем не менее за красивым дизайном скрывается целый ряд проблем.

"Их стартовая цена высокая, поэтому можно было бы ожидать надежности, но это не так. Они являются одними из наименее надежных автомобилей, и их поломки вызывают разочарование", - поделилась эксперт.

Ford Focus

Муссон рассказала, что Ford Focus долгое время был популярным выбором среди покупателей с ограниченным бюджетом. Тем не менее у этой модели есть проблемы с надежностью.

"Не покупайте Ford Focus. Это бюджетный автомобиль, так что, по крайней мере, вы не потратите кучу денег на его покупку. Однако это тот тип автомобилей, у которых просто много раздражающих проблем", - заявила эксперт.

