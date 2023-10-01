Еще пять иностранных балкеров ждут загрузки.

Из портов Большой Одессы вышло несколько судов из продовольствием и металлом на борту.

Как сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, три балкера с агропродукцией и железной рудой вышли из портов "Черноморск" и "Южный". Еще пять новых судов направляются в порты Большой Одессы на погрузку.

По данным министра, балкеры Azara, Ying hao 01 и Eneida (флаги Либерии и Палау), вышедшие из указанных портов, экспортировали более 127 тысяч тонн украинской агропродукции и железной руды.

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"В то же время в портах Большой Одессы ждут под загрузку 5 новых судов. Балкеры Olga, IDA, Danny Boy, Forza Doria и New Legacy экспортируют почти 120 тысяч тонн украинского зерна в страны Африки и Европы", - отметил Кубраков.

Экспорт зерна из Украины

Как сообщал УНИАН, после демонстративного выхода РФ из зернового соглашения украинские власти заявили, что будут рассматривать другие возможности для экспорта зерна, в частности без участия государства-агрессора. Уже в августе ВМС ВСУ объявили об открытии временного маршрута, которым могут воспользоваться гражданские суда, в первую очередь находящиеся в портах Большой Одессы с 2022 года и не смогли выйти в море из-за военной агрессии РФ.

16 августа из Одесского порта вышло первое такое судно - контейнеровоз Joseph Schulte (флаг Гонконг), после него-еще четыре судна, которые вынужденно находились в украинских портах более полутора лет.

В сентябре по новому временному коридору в порты Большой Одессы зашли два первых гражданских судна под погрузку. Впоследствии стало известно, что одно из этих судов (Resilient Africa) уже вышло "гуманитарным коридором" в направлении Босфора из 3 тыс. пшеницы, второе судно - балкер Aroyat - тогда находилось в порту под загрузкой украинской пшеницей для Египта. Впоследствии оно вышло в Турцию с зерном в трюмах.

Тогда же профильное украинское министерство сообщило, что балкеры Azara, Eneida и YING HAO 01 подтвердили готовность воспользоваться временным коридором для гражданских судов и двигаются в направлении морских торговых портов "Южный" и "Черноморск".

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