Нынешний урожай в Украине оказался гораздо хуже, чем в 2023 году.

Из-за неурожая и падения доходов населения нынешний салат Оливье обойдется украинцам дороже. Об этом рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире "Новини.Live".

"Салат Оливье не описывает полностью всю продовольственную корзину украинцев. Он берет сегмент, который в действительности вырос достаточно серьезно. У нас с вами овощи выросли, Госкомстат говорит, на 70% в среднем", - сказал Пендзин.

По его словам, урожай в этом году в Украине оказался гораздо хуже, чем в 2023 году из-за засухи и аномальной жары, что и вызвало рост цен на овощи в среднем на 70%.

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Кроме того, падение реальных доходов населения заставило многих украинцев экономить на продуктах. Согласно опросу центра Разумкова, минимум 44% людей признают, что покупают продукты худшего качества. При этом 15% опрошенных отказались ответить. Поэтому эксперт добавляет, что реальная цифра может достигать 60%.

"Это означает, что средний класс, который раньше имел возможность покупать мясо, рыбу, то есть дорогой сегмент продовольственной корзинки, вдруг начал переходить на более дешевый сегмент", - сказал он.

Поэтому в так называемом дешевом сегменте продуктов питания, кроме уменьшения предложения, еще и вырос спрос. Таким образом, снижение предложения картофеля и других овощей, наряду с ростом спроса на более дешевый сегмент продуктов, вызвали значительное повышение цен.

Цены на продукты в Украине - что известно

Ранее сообщалось, что по итогам сезона 2024 года Украина столкнулась с дефицитом картофеля из-за плохого урожая. Это привело к росту цен на овощ, из-за чего сильно вырос импорт. Главными импортерами овощей в Украину стали Турция, Польша и Нидерланды.

8 декабря стало известно, что рост цены на хлеб в Украине в 2024 году спровоцировали несколько факторов, в частности, рост цен производства из-за подорожания сырья, света и логистики.

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