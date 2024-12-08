Цены на хлеб в Украине в 2024 году сильно подскочили. Подорожание спровоцировали несколько факторов, в том числе, рост цен производства из-за подорожания сырья, света и логистики.
Ученая Института аграрной экономики Светлана Черемисина в комментарии 24 Каналу отметила, что в ближайшее время хлеб может подорожать, но рост цен будет постепенным.
Как подорожал хлеб:
- хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал на 13,2% до 49,90 грн/кг;
- хлеб пшеничный из муки первого сорта – на 14,2% до 40,81 грн/кг;
- хлеб ржаной – на 14,1% до 42,67 грн/кг;
- батон прибавил в цене 14% и стоит сейчас 26,26 гривни за 500 граммов.
По словам Черемисиной, с начала осени сырьевые составляющие хлебопроизводства также дорожают.
В течение октября-ноября 2024 года
- мука подорожала еще на 2,8% – до 18,66 грн/кг;
- масло подсолнечное - на 3,3% до 65,02 грн/кг.
Исключение составляет лишь сахар, который подешевел на 4,4% – до 33,55 гривни за килограмм
Цены на продукты в Украине - прогноз экспертов
По итогам сезона 2024 Украина столкнулась с дефицитом картофеля из-за плохого урожая, что привело к росту цен на овощ. В результате сильно вырос импорт. Главными импортерами овощей в Украину стала Турция, Польша и Нидерланды.
Ожидается, что предложение по большинству позиций в плодоовощном сегменте в 2025 году на украинском рынке будет формироваться собственным производством.