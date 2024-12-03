Украину завалили импортным картофелем: сколько стоит килограмм сейчас

Отмечается, что главными поставщиками овощей стала Турция, Польша и Нидерланды.

По итогам сезона 2024 Украина столкнулась с дефицитом картофеля из-за плохого урожая, что привело к росту цен на овощ. В результате сильно вырос импорт.

"Что касается динамики по импортным закупкам за 10 месяцев 2024 года в овощной группе обращает на себя внимание тот факт, что, хотя относительно незначительно, но от базы в прошлом году произошло наращивание на 90% закупок картофеля. Это связано с тем, что урожай нынешнего года был далек от прогнозируемого", – рассказал старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Богдан Духницкий, пишет SEEDS.

По его словам, главными импортерами овощей в Украину стала Турция, Польша и Нидерланды.

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"Из-за того, что по итогам урожая нынешнего года произошло существенное снижение количественных и качественных параметров по таким позициям, как капуста, яблоки, виноград, картофель и некоторые другие, необходимость их импорта сохраняется и это также влечет за собой высокие цены. Однако не конкретно всех этих позиций в значительных объемах. Например, на картошку цены сейчас в среднем вдвое выше, чем был год. поэтому", – объяснил эксперт.

В то же время он уверен, что предложение по большинству позиций в плодоовощном сегменте в 2025 году на украинском рынке будет формироваться собственным производством.

Цены на картофель в супермаркетах Украины

В Auchan овощ отдают по 28,10 грн/кг.

В Сильпо цены на картофель стартуют от 30,40 грн/кг.

В АТБ овощ можно купить по 25,89 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Большинство овощей на рынке Украины снова начали дорожать. За счет заметного увеличения спроса, фермерам удалось повысить цены на лук. Сезонное снижение предложения местного томата привело к росту цены.

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