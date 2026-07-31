'ПриватБанк' обновил курс валют: сколько стоят доллар и евро 31 июля

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 31 июля, снизился на 10 копеек и составляет 44,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня остался неизменным и составляет 51,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,35 гривни, а евро – по курсу 50,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в пятницу остался на прежнем уровне и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился – 51,81 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

НБУ установил на 31 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,69 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 19 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,27 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 19 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 14 копеек и составляет 45 гривень за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,49 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 13 копеек и составляет 51,73 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,01 гривни за евро.

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