Как не купить фальсификат вместо сосисок: эксперт проверил популярные в Украине марки

Некоторые производители указывают на упаковке завышенные показатели, однако качество товара отличается.

Продуктовые магазины и торговые сети в Украине продают сосиски, качество и состав которых не соответствуют указанным на упаковке производителем. Об этом заявил в рамках своей проверки продукции директор Союза потребителей Украины Максим Несмянов на YouTube.

Эксперт приобрел сосиски торговых марок, пользующихся популярностью у украинцев. После этого отправил продукты на проверку в гослабораторию на содержание белка и наличие мяса механического обваления (ММО). Это остатки мяса с костей птицы или туш, содержащие много жира, соединительной ткани и мелких костных вкраплений, что является признаком низкосортной продукции.

На основе полученных данных Несмянов составил собственный рейтинг качественных сосисок. Главным критерием стало содержание белка в продукте.

Первое место – сосиски "Детские" от производителя "Ятрань"

Цена: 160 грн за упаковку 395 г.

Содержание белка на 100 г: 12,19 г / 12 г заявлено.

ММО: не обнаружено.

Второе место – "Детские Премиум" от "Салтовского мясокомбината"

Цена: 115 грн за упаковку 300 г.

Содержание белка на 100 г: 12,13 г / 12 г заявлено.

ММО: не обнаружено.

Третье место – сосиски "Хит продукт" от "Салтовского мясокомбината"

Цена: 91 грн за упаковку 300 г.

Содержание белка на 100 г: 11,38 г / 11 г заявлено.

ММО: не обнаружено.

Четвертое место – сосиски "Нямские" от "Глобино"

Цена: 379 грн/кг.

Содержание белка на 100 г: 11,31 г / 11 г заявлено.

ММО: не обнаружено.

Пятое место – сосиски "Карапуз" от "Алан"

Цена: 134 грн за упаковку 240 г.

Содержание белка на 100 г: 11,44 г / 12 г заявлено.

ММО: не обнаружено.

Шестое место – сосиски "Ашан Детские" от "Алан"

Цена: 182 грн за упаковку 500 г.

Содержание белка на 100 г: 11,06 г / 12 г заявлено.

ММО: не обнаружено.

Несмянов отметил, что лабораторные исследования не выявили серьезных нарушений качества сосисок. В частности, ни в одном из образцов не было обнаружено мяса механической обваления. Вместе с тем эксперт уточняет, что проверка была поверхностной: продукты не проверяли на содержание сои, крахмала и животного или растительного происхождения белка.

Цены на продукты в Украине – последние прогнозы

Цены на продукты в Украине постепенно растут вследствие войны в Иране и подорожания топлива. По прогнозам, до конца года хлеб подорожает на 25%, а овощи борщового набора – вдвое. Также некоторые фрукты могут стать дефицитными.

При этом заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас ожидает, что часть молочных продуктов значительно подорожает осенью из-за перехода молочного рынка от перепроизводства к недопроизводству.

