Как не купить фальсификат вместо сосисок: эксперт проверил популярные в Украине марки

Продуктовые магазины и торговые сети в Украине продают сосиски, качество и состав которых не соответствуют указанным на упаковке производителем. Об этом заявил в рамках своей проверки продукции директор Союза потребителей Украины Максим Несмянов на YouTube.
Эксперт приобрел сосиски торговых марок, пользующихся популярностью у украинцев. После этого отправил продукты на проверку в гослабораторию на содержание белка и наличие мяса механического обваления (ММО). Это остатки мяса с костей птицы или туш, содержащие много жира, соединительной ткани и мелких костных вкраплений, что является признаком низкосортной продукции.
На основе полученных данных Несмянов составил собственный рейтинг качественных сосисок. Главным критерием стало содержание белка в продукте.
Первое место – сосиски "Детские" от производителя "Ятрань"
Цена: 160 грн за упаковку 395 г.
Содержание белка на 100 г: 12,19 г / 12 г заявлено.
ММО: не обнаружено.
Второе место – "Детские Премиум" от "Салтовского мясокомбината"
Цена: 115 грн за упаковку 300 г.
Содержание белка на 100 г: 12,13 г / 12 г заявлено.
ММО: не обнаружено.
Третье место – сосиски "Хит продукт" от "Салтовского мясокомбината"
Цена: 91 грн за упаковку 300 г.
Содержание белка на 100 г: 11,38 г / 11 г заявлено.
ММО: не обнаружено.
Четвертое место – сосиски "Нямские" от "Глобино"
Цена: 379 грн/кг.
Содержание белка на 100 г: 11,31 г / 11 г заявлено.
ММО: не обнаружено.
Пятое место – сосиски "Карапуз" от "Алан"
Цена: 134 грн за упаковку 240 г.
Содержание белка на 100 г: 11,44 г / 12 г заявлено.
ММО: не обнаружено.
Шестое место – сосиски "Ашан Детские" от "Алан"
Цена: 182 грн за упаковку 500 г.
Содержание белка на 100 г: 11,06 г / 12 г заявлено.
ММО: не обнаружено.
Несмянов отметил, что лабораторные исследования не выявили серьезных нарушений качества сосисок. В частности, ни в одном из образцов не было обнаружено мяса механической обваления. Вместе с тем эксперт уточняет, что проверка была поверхностной: продукты не проверяли на содержание сои, крахмала и животного или растительного происхождения белка.
Цены на продукты в Украине постепенно растут вследствие войны в Иране и подорожания топлива. По прогнозам, до конца года хлеб подорожает на 25%, а овощи борщового набора – вдвое. Также некоторые фрукты могут стать дефицитными.
При этом заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас ожидает, что часть молочных продуктов значительно подорожает осенью из-за перехода молочного рынка от перепроизводства к недопроизводству.