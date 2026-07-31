Известный британский альпинист пропал без вести после схода лавины в Пакистане

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Известный альпинист, служивший в британских спецподразделениях, пропал без вести после схода лавины на одной из самых высоких гор мира. Нирмал Пурджа возглавлял экспедицию на гору Брод-Пик (8 051 м) на севере Пакистана, и связь с ним прервалась в четверг после обеда. Об этом сообщает Sky News.

В частности, Альпийский клуб Пакистана сообщил, что на данный момент найдены четыре тела. Двое из них опознаны как Надира Аль-Харти из Омана и Пур Бахадур Гурунг "Юкту" из Непала.

В клубе добавили, что личности остальных будут обнародованы "как только появится официальная информация".

Видео дня

Помимо тех, чья гибель подтверждена, на горе вместе с Пурджей находились еще четверо непальских альпинистов, а также граждане Пакистана, Китая и США.

Президент Альпийского клуба Ирфан Хан показал видео, на котором видны вертолеты, направляющиеся к месту происшествия, и заявил, что начались наземные и воздушные спасательные операции.

Известно, что гора Брод-Пик, расположенная в горном массиве Каракорум, является 12-й по высоте горой в мире.

"43-летний Пурджа, известный как Нимс, является гражданином Великобритании, кавалером ордена Британской империи (MBE) и одним из самых известных альпинистов мира. В 2019 году он покорил 14 самых высоких вершин мира всего за шесть месяцев, установив рекорд самого быстрого восхождения, который четыре года спустя побила норвежская альпинистка Кристин Харила", - напомнили в материале.

Это его восхождение стало темой популярного документального фильма Netflix "14 вершин: нет ничего невозможного".

"Пурджа, родившийся в Непале, прослужил в армии 16 лет, и, как указано на его сайте, стал первым гуркхом, поступившим в SBS (Special Boat Service) - подразделение британских специальных сил", - добавили в публикации.

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