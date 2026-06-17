Цены на малину заоблачные: сколько стоит ягода сейчас

Созревание малины задерживается из-за весенних заморозков.

В Украине сейчас не хватает предложения малины, сезон ягоды начнется примерно в конце июня – начале июля. Пока что в супермаркетах Киева можно найти малину по цене 999 грн/кг, сообщают в сети.

"На днях фермеры выйдут на рынок с малиной, но тепличной. А массово малина появится где-то через пару недель", – сообщают обозреватели рынка.

Сейчас на "Столичном рынке" в Киеве тепличную малину продают в среднем по 450 грн/кг. Цена ягоды варьируется в диапазоне от 400 до 500 грн/кг. При этом она подешевела уже более чем на треть – еще 11 июня стоимость малины держалась на уровне 700 грн/кг.

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В целом на рынке среди ягод сейчас доминируют клубника и черешня.

"Стоит отметить значительное увеличение предложения черешни и клубники. При этом голубика остается самой дорогой ягодой сезона", – отмечают обозреватели.

Цены на ягоды на рынке в среду, 17 июня, были следующими:

клубника – 80–140 грн/кг;

черешня – 135–220 грн/кг;

вишня – 50–160 грн/кг;

голубика украинская – 600–750 грн/кг;

импортная голубика – 550–600 грн/кг;

поричка – 400 грн/кг;

жимолость – 300–350 грн/кг;

черника – 320 грн/кг;

лесная земляника (0,5 л) – 180–220 грн.

Ягоды в Украине – главные новости

В целом весна в этом году была неблагоприятной для выращивания ягод в Украине. По оценкам Ассоциации ягодоводов, совокупные потери составили около 3 000 тонн ягод. Больше всего потеряли клубники – 1 740 тонн. Недополученный урожай малины достигает 1 165 тонн. А вот для более выносливой голубики весна прошла относительно благоприятно.

В то же время арбузы активно высаживали в Херсонской области и отвели под них не менее тысячи гектаров. Погода также замедлит темпы созревания ягоды, но уже в середине июля херсонские арбузы должны появиться в продаже.

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