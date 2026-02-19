Украина резко сократила экспорт популярной ягоды: кто главный покупатель

Малина - ключевая экспортная ягода Украины.

Продажи замороженной украинской малины за рубеж в третьем квартале прошлого года упали до 17,2 тысячи тонн. Это на 30% меньше объемов экспорта с июля по сентябрь 2024 года.

Аналитик ассоциации "Ягодоводство Украины" Денис Миронов отметил, что на фоне общего сокращения поставок, продажи малины в Польшу не просто выросли, а достигли рекордных уровней 2022 года.

Украинским производителям проще продавать ягоду в Польшу, а не напрямую в другие европейские страны, из-за более низких требований к качеству продукции. Поэтому Варшава приняла к себе 45% поставок, а далее с большим отрывом идет Германия - 18%.

Характерно, что значительную часть завезенной из Украины малины поляки реэкспортируют в другие страны Европейского Союза.

Между тем в Германии, которая является главным европейским потребителем ягод, из-за нехватки предложения, в том числе украинской продукции, цены на малину взлетели почти вдвое.

Доля Евросоюза в аграрном экспорте из Украины за прошлый год снизилась с 52% до 49%. Основными источниками валютных поступлений стали подсолнечное масло (5,2 млрд долл.), кукуруза (3,9 млрд долл.) и пшеница (3 млрд долл.).

При этом, несмотря на общее снижение экспортных доходов, Украина начала больше поставлять за границу продукции с добавленной стоимостью. В прошлом году ее доля составляла уже 20% с выручкой в размере 4,4 млрд долл.

