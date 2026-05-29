Из-за погодных условий Украина потеряла почти 3 000 тонн ягод: какая культура пострадала больше всего

Весенние заморозки уничтожили значительную часть урожая.

Раннее потепление в этом году ускорило начало вегетации ягодных культур весной, после чего в апреле-мае в Украине установились аномально холодные ночные температуры. В результате садоводы потеряли 2 905 тонн потенциального урожая, причем больше всего пострадали клубника и малина, сообщают аналитики ассоциации "Ягодничество Украины".

"Обе культуры начинают активную вегетацию и цветение рано, раскрывая цветки еще до того, как риск возвращения холодов полностью минет. Поврежденный цветок не формирует плод – поэтому даже кратковременный приморозок в критическую фазу способен существенно сократить будущий урожай. Сезоны 2025 и 2026 годов стали очередным подтверждением этого риска", – отмечают в Ассоциации.

Клубника

Больше всего весенние заморозки ударили по клубнике – прогнозируемые потери цветущих ягод составляют 1 740 тонн недополученного урожая. Сомнительный рекорд установили регионы с наибольшими площадями насаждений: Ровенская (376 тонн), Волынская (308 тонн) и Львовская (288 тонн) области.

Малина

"Малина встретила заморозки на несколько более ранней фенологической стадии, чем земляника, – большинство насаждений еще не достигло пика цветения во время первой серии заморозков. Однако это лишь частично уменьшило масштаб повреждений: прогнозируемые потери цветка по Украине составят 1 165 тонн недополученного урожая", – констатируют аналитики.

Голубика

Третьей из "главных" украинских ягод повезло гораздо больше. Она требует значительно более высоких температур для начала цветения – а кроме того, и более вынослива к низким температурам от природы. Поэтому для голубики весна прошла относительно хорошо и значительных ее потерь не фиксируют.

Косточковые же деревья пострадали от погодных аномалий еще сильнее, чем ягоды. Украина рискует потерять большое количество персиков и абрикосов, предупреждает УНИАН аналитик ассоциации "Ягодничество Украины" Денис Миронов. Цены при этом однозначно вырастут: как минимум на 20%, а в худшем случае – на все 80% по сравнению с прошлым сезоном.

