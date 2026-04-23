Любителям кофе придется раскошелиться: популярный сорт дорожает на фоне войны в Иране

Влияние риска затяжного конфликта усугубляется сокращением запасов кофейных зерен.

Мировые цены на кофе растут на фоне геополитической напряженности из-за войны на Ближнем Востоке.

Как пишет Bloomberg, цены на кофе сорта арабика в Нью-Йорке продемонстрировали наибольший рост за последние две недели на фоне опасений, что война в Иране приведет к сохранению высоких логистических затрат из-за ограниченности биржевых запасов.

По информации Trading economics, в четверг, 23 апреля, стоимость арабики выросла на 3,2% – до 292,36 доллара за фунт. То есть, килограмм кофе стоит 649,69 доллара.

Видео дня

Хотя продление перемирия в Иране снижает непосредственный риск возобновления боевых действий, пока нет никаких признаков того, что важный транспортный коридор – Ормузский пролив – в скором времени снова откроется.

Руководитель отдела исследований рынка сельскохозяйственных товаров в Rabobank Карлос Мера отметил, что риск затяжного конфликта влияет на ряд сельскохозяйственных товаров, в частности на кофе, где этот эффект усиливается из-за сокращения запасов зерен как сорта арабика, так и робуста. По его словам, рост цен на нефть приведет к увеличению затрат на перевозку и логистику сельскохозяйственной продукции.

Цены на кофе, вероятно, будут подвержены влиянию из-за топливоемких перевозок зерен, которые доставляются грузовиками из внутренних районов в порты для отправки, считает старший вице-президент StoneX Group Inc Дэрил Крист.

Указано, что Бразилия, крупнейший экспортер арабики, начнет сбор нового урожая уже в следующем месяце, что потенциально увеличит предложение. Однако в настоящее время ограниченная доступность зерен и укрепление бразильского реала сдерживают экспортные стимулы.

Цены на кофе – последние новости

В конце 2025 года сообщалось, что производители кофе будут и дальше поднимать цену на свой продукт, поскольку потребительские цены все еще догоняют стоимость кофейных зерен.

За два года – 2023 и 2024 – цены на арабику успели вырасти на 190%, а стоимость более дешевых зерен робусты выросла на 263%.

