Фьючерсы на кофе в Нью-Йорке падают второй день подряд.

Биржевые цены на кофе падают второй день подряд. До этого в течение восьми дней фьючерсы росли, сообщает Bloomberg.

Основной причиной смены тренда стали опасения, что недавние скачки были чрезмерными, а цены оказались завышенными. Самый активный контракт упал на 3,7% во вторник, 26 августа, что стало самым большим с 1 августа падением за один день.

Предыдущий рост был обусловлен, скорее, низкими объемами, чем новыми покупками. Теперь переоцененные контракты теряют в цене, и в дальнейшем эта тенденция может ускориться, отметил брокер Sucden Financial Ltd. Гарри Говард.

Видео дня

Впрочем такой откат рынка, по его мнению, скорее, технический, чем фундаментальный.

Цены на кофе - последние новости

Неделю назад мы сообщали, что цены на арабику подскочили до двухмесячного максимума. Это было обусловлено опасениями трейдеров относительно погоды в Бразилии, которая является крупнейшим производителем кофе.

Согласно опросу Coffee Trading Academy, в сезоне 2025-26 годов общий урожай кофе сортов арабика и робуста в Бразилии составит 63,9 миллиона мешков по 60 кг каждый, что на 2,1% меньше, чем в предыдущем году.

Ранее цены на арабику успели вырасти на 190% в период с начала 2023 года до конца 2024 года. В то же время более дешевые зерна робусты подорожали на целых 263%.

Вас также могут заинтересовать новости: