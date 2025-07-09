Джузеппе Лавацца заявил, что его компания с оптимизмом смотрит в будещее.

Кофейный сектор столкнулся с "исключительной волатильностью". Цены на кофе сорта арабика выросли на 70% в 2024 году и еще на 20% в первые два месяца 2025 года, достигнув 10 февраля рекордного уровня в 4,20 доллар за фунт.

Издание The Independent пишет, что с начала 2023 года до конца 2024 года цены на арабику выросли на 190%, а цены на более дешевые зерна робусты выросли на 263% за тот же период.

Представитель итальянского кофейного гиганта Lavazzaа заявил, что волатильность цен была вызвана "идеальным штормом" засух в Бразилии и Вьетнаме, которые значительно повлияли на производство кофе, а также продолжающимися геополитическими потрясениями, которые привели к увеличению транспортных расходов и сроков доставки.

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Однако председатель совета директоров компании Джузеппе Лавацца заявил, что британские потребители, возможно, уже видели пик цен после 20%-ого роста стоимости зерен в супермаркетах в прошлом году.

"Мы считаем, что рынок достиг пика в начале этого года. Мы надеемся, что цена для потребителя достигла своего пика", - отметил Лавацца.

Цены на кофе - последние новости

Цены на кофе сорта арабика упали до самого низкого уровня за семь месяцев. Сухая погода помогла ускорить сбор урожая в Бразилии на фоне опасений по поводу слабого спроса.

Отмечается, что 2 июля самый активный контракт упал на 1,8% до 2,87 доллара за фунт, что является самым низким показателем с ноября 2024 года.

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