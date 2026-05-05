Евросоюз выдвинул Украине условие для предоставления 90 млрд евро кредита: о чем идет речь

Официальный Киев вынужден пойти на непопулярный шаг.

Для получения следующих пакетов финансирования в рамках кредитной программы ЕС на 90 млрд евро Украина должна провести налоговую реформу. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис по завершении заседания Совета Евросоюза по экономике и финансам 5 мая в Брюсселе, передает"Европейская правда".

Требование будет включено в список условий для предоставления Киеву финансирования, однако подробности и сроки его выполнения пока остаются предметом дискуссий сторон. Европейцы убеждены, что Украина должна сейчас максимально мобилизовать внутренние доходы для наполнения собственного бюджета.

"Мы пока все еще находимся на очень продвинутых этапах переговоров с украинскими властями относительно условий, лежащих в основе нашей программы макрофинансовой помощи", – заявил Домбровскис.

Еврокомиссар при этом отказался от конкретики.

"Мобилизация внутренних доходов является важной частью этих переговоров, как и налоговая реформа, однако точные условия и элементы все еще обсуждаются", – добавил он.

В конце апреля Евросоюз наконец принял решение о предоставлении Киеву предварительно согласованного кредита на 90 млрд евро.

При этом Украина не будет возвращать кредит – его должна выплатить Россия в виде репараций после завершения войны.

ЕС принял решение о финансировании Украины еще в середине декабря прошлого года, при этом о каких-либо условиях для Киева тогда речь не шла.

Известно, что 60 млрд евро будут направлены на военную помощь, остальные 30 млрд – на общие бюджетные расходы.

