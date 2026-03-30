Украину в очереди на вступление в ЕС могут подвинуть новые 'привлекательные' кандидаты, - Politico

Для ЕС предоставление членства богатым странам гораздо привлекательнее, чем принятие еще одной группы более бедных стран Востока.

По мере того, как рушится послевоенный порядок и политики ставят под сомнение надежность США, более благополучные страны, такие как Исландия и Норвегия, которые рассматривали членство в ЕС и отказались от него, всё больше стремятся в Европу. Как пишет Politico, новые страны хотят вступить в Европейский Союз уже не потому, что это сделает их богаче, – теперь они хотят этого, потому что вступление сделает их безопаснее.

Полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году стало одним из главных факторов этих изменений. Но самым большим катализатором стало то, как Дональд Трамп действовал после своего возвращения в Белый дом в 2025 году, говорят опрошенные чиновники и дипломаты.

Исландия, похоже, первой начнет переговоры, поскольку Рейкьявик ускорил сроки проведения референдума о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС.

Новые привлекательные кандидаты

Для нынешних членов ЕС принятие в клуб более богатых стран гораздо привлекательнее, чем принятие еще одной группы более бедных стран Востока. Все 13 стран, вступивших в ЕС с 2004 года, по-прежнему получают больше финансирования, чем вносят в центральный бюджет. Такой же будет и с итуация для стран, находящихся в официальном списке ожидания, включая Украину, Молдову, Албанию, Сербию и Черногорию.

"Эти финансовые соображения означают, что будет трудно убедить нынешних членов в том, что эти более бедные страны должны быть приняты. Существующие члены получат еще меньшую долю средств ЕС", - отмечается в статье.

Также против этой группы стран играет то, что нынешние правительства стран-членов опасаются прочности и долговечности своей приверженности основополагающим ценностям ЕС, таким как свобода прессы, беспристрастная судебная система и другие демократические свободы.

"Мы не хотим повторения Венгрии или Словакии. Мы не знаем, что произойдет в этих новых странах через 10-15 лет. И тогда мы можем оказаться в ситуации, когда у нас будет еще один [венгерский премьер-министр Виктор] Орбан", - говорит один из дипломатов.

В то же время бБогатые страны с давно существующими демократическими институтами, такие как Исландия и Норвегия, не столкнутся с такими препятствиями. Обе страны обычно входят в десятку самых богатых стран мира по номинальному ВВП на душу населения, в то время как Черногория едва попадает в первую сотню, а Украина, по прогнозам, займет 132-е место к 2026 году.

"Конечно, Исландии или Норвегии было бы проще присоединиться. Они практически на 80 процентов приблизились к цели" в вопросе закрепления законов ЕС в своих правовых системах. Если они захотят присоединиться – а это зависит только от них самих – это может произойти очень быстро", - сказал представитель ЕС в комментарии изданию.

Трамп изменил все

Трамп неоднократно ставил под сомнение готовность Вашингтона прийти на помощь своим союзникам, и теперь страны, которые ранее полагались на членство в НАТО для обеспечения своей безопасности, ищут альтернативы. Подобно статье 5 НАТО, Договор о ЕС содержит пункт о взаимной обороне – статью 42.7.

"Сейчас не лучшее время, чтобы действовать в одиночку", – сказал норвежский чиновник. "Трамп все меняет".

Норвегия подала заявку на вступление в ЕС в 1992 году, но через два года на референдуме отклонила её. Хотя большинство норвежцев по-прежнему не поддерживают членство в ЕС, число сторонников членства растёт последние 18 месяцев. Ярость Трампа в адрес Норвегии из-за решения не присуждать ему Нобелевскую премию мира, похоже, также способствовала изменению взглядов людей.

Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году на фоне финансового кризиса, но заморозила переговоры в 2013 году после спора о рыболовной политике и изменения экономических условий. Она отозвала свою заявку в 2015 году.

Взаимная оборона

Конечно, исландцы и норвежцы вполне могут отказаться от вступления в ЕС, особенно если администрация Трампа ослабит воинственную риторику. Черногория и Украина вполне могут завершить свои переговоры до того, как Осло или Рейкьявик примут решение. Или же те столицы, которые блокировали любое расширение ЕС с момента вступления Хорватии в 2013 году, могут продолжать накладывать вето на любых новых участников.

Но, оказавшись между Америкой Трампа, Россией Владимира Путина и Си Цзиньпином Китая, действующие члены ЕС также могут решить, что в количестве есть безопасность, отмечает Politico.

Украина и ЕС

Ранее комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в Европейский Союз до 2027 года невозможно.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни говорит, что Италия поддерживает идею вступления Украины в ЕС, но первыми в очереди стоят балканские страны. О каких именно государствах идет речь, Таяни не уточнял.

