Цены на гречку стремительно растут: в правительстве ответили, грозит ли Украине дефицит

Украинцы обеспокоены стоимостью этого социально важного продукта.

Рост цен на гречку на полках магазинов обусловлен прежде всего сокращением объемов производства в прошлом году и сезонным сокращением запасов в преддверии нового урожая, сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Заместитель главы Минэкономики Тарас Высоцкий отметил, что гречка – нишевая культура с ярко выраженной цикличностью. Примерно каждые пять лет происходит сокращение ее производства, в том числе из-за природно-климатических факторов. Стоимость гречки сначала растет, а затем, с увеличением производства, снижается.

"Рост цен на гречку носит сезонный и циклический характер. Из-за меньшего урожая в прошлом году и ограниченных возможностей импорта запасы на конец маркетингового года ниже. В то же время физического дефицита нет – продукт на рынке присутствует. Ожидаем, что уже с новым урожаем ситуация стабилизируется, а цены выровняются", – говорит Высоцкий.

Из-за повышения цен аграриям будет выгодно расширить посевные площади под эту культуру, чтобы собрать и заработать больше, поэтому в этом году гречку будут сеять на 15-20% активнее. По предварительным оценкам, производство гречки приблизится к уровню внутреннего потребления, что позволит избежать ее дефицита.

В министерстве уверяют, что текущий рост цен на гречку носит временный характер и является частью естественного рыночного цикла.

Цены на гречку в Украине – последние новости

Исполнительный директор Международной ассоциации гречихи Сергей Громовой рассказал, что с конца зимы в Украине фиксируют дефицит крупы. Причиной стал худший урожай культуры за последние четверть века, за исключением 2019 года.

Соответственно, среди базовых для украинцев продуктов стоимость гречневой крупы ощутимо подорожала с начала года – примерно на 10%. Больше выросли в цене только помидоры и огурцы, которые являются сезонными овощами – они подешевеют с новым урожаем.

