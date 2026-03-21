В Украине с начала года изменились цены на ряд продуктов: что подорожало больше всего

По прогнозам, некоторые продукты могут подорожать ещё сильнее.

В Украине с начала года среди продуктов питания больше всего подорожали гречка, куриные яйца, подсолнечное масло и такие сезонные овощи, как помидоры и огурцы. При этом молочные продукты местами даже подешевели, а стоимость курицы снизилась. Об этом свидетельствует сравнительная статистика цен в крупных торговых сетях Украины, подготовленная УНИАН.

Мы также пообщались с экспертами и участниками рынка, чтобы спрогнозировать дальнейшие изменения стоимости продуктов.

Дефицит гречки в Украине

Исполнительный директор Международной ассоциации гречихи Сергей Громовой в беседе с УНИАН прямо говорит, что в этом году в Украине фиксируется дефицит гречихи. За исключением 2019 года, прошлогодний урожай был худшим за последние 25 лет.

В магазинах гречка подорожала с начала года в среднем на 7-10%. В сети "Сильпо" килограмм гречневой крупы "Ситий двор" подорожал с 65,49 до 69,99 гривни, а крупы "Премия" – с 69,99 до 71,99 гривни.

Гречневая крупа "Хуторок" в упаковке 800 грамм в сети Novus подорожала с 49,99 до 53,99 гривни. В АТБ крупа "Своя линия" весом 900 грамм подорожала с 59,9 до 65,9 гривни. А еще одна собственная торговая марка "Разумный выбор" показала наибольший рост из нашего списка – с 38,3 до 50,9 гривни.

Громовой не исключает и дальнейшего подорожания крупы, даже до заоблачных 80-90 гривень за килограмм. Но это скорее пессимистический сценарий – если украинцы бросятся скупать всю гречку в магазинах.

"Дальше я не вижу особо сильного роста. Цена, конечно, немного подрастет и стабилизируется. Под видом казахской гречки в Украину будет заезжать российская. Экспортер гречки в мире остался единственный – Россия", – говорит нам глава Ассоциации.

Цены на подсолнечное масло и куриные яйца

Стоимость подсолнечного масла некоторых торговых марок выросла в Украине с начала года. Из нашего списка подорожала бутылка нерафинированного масла "Щедрый Дар" емкостью 0,85 литра. В "Сильпо" ее цена выросла с 83,49 до 92,49 гривни, а в АТБ – с 83,18 до 92,01 гривни. Такая же бутылка, но уже рафинированного масла, в Novus подорожала с 85,99 до 92,99 гривни.

В то же время подсолнечное масло "Олейна" подорожало только в АТБ – но сейчас его продают по акции даже незначительно дешевле, чем 1 января (85,51 против 85,63 гривни).

Куриные яйца в супермаркетах с начала года подорожали в среднем на 3-7%. Так, десяток отборных яиц "Квочка" XL категории СВ подорожал в Novus с 92,99 до 99,99 гривни, тогда как в "Сильпо" – с 95,78 до 97,64 гривни.

В АТБ выросла стоимость следующих яиц высшей категории: "Квочка" "Домашние" – с 95,78 до 97,64 гривни и "Ясенсвит" "Настоящие гиганты" – с 85,3 до 89,6 гривни. В "Сильпо" с января также подорожали яйца "Ясенсвит" – с 88,05 до 94,49 гривни.

Более того, цены на куриные яйца в Украине традиционно растут еще и перед Пасхой – из-за существенного увеличения спроса. В этом году праздник для христиан восточного обряда приходится на 12 апреля. Однако исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко считает, что в этом году цены уже достигли своего пика.

"Мы не ожидаем дальнейшего подорожания яиц к Пасхе. Наоборот, за счет акционных предложений сетей потребители получат доступ к качественной продукции по приемлемым ценам. Очевидно, что пиковые периоды подорожания уже прошли", – говорит эксперт.

Кроме масла и яиц, стоимость еще одного компонента для приготовления блюд – муки – на полках магазинов с начала года не изменилась. Соответственно, стабильными в Украине остаются и цены на макаронные изделия.

Цены на помидоры и огурцы

Больше всего в Украине подорожали такие овощи, как помидоры и огурцы. В целом здесь нет ничего удивительного, ведь стоимость этих сезонных продуктов достигает своего пика именно весной. Однако в этом году добавились определенные трудности в Турции, которая является главным поставщиком тепличных овощей зимой-весной на украинский рынок.

Поэтому если перед Новым годом тепличные помидоры стоили примерно столько же, сколько и годом ранее, то огурцы уже подорожали на треть. По состоянию на середину марта огурцы подорожали еще на 50%, а то и больше.

В сети Varus огурцы за этот год подорожали с 119,9 до 149,9 гривни за килограмм, в АТБ – с 119,89 до 175,89 грн/кг, а в "Сильпо" – с 112 до 179 грн/кг.

Цены на помидоры сейчас тоже кусаются: 179,9 грн/кг в Varus, 179,89 грн/кг в АТБ и 184 грн/кг в "Сильпо". Стоимость томатов, так же как и огурцов, выросла в этом году в среднем на 50%. И это еще не предел, потому что до появления первых овощей из открытого грунта в Украине они могут дорожать и дальше – если Турция резко не нарастит поставки. В целом помидоры, огурцы и овощи борщевого набора могут подорожать на 10%.

"У нас сейчас переходный этап, межсезонье. У нас заканчиваются остатки с прошлого сезона, а спрос остается довольно стабильным. Подорожает овощная группа – может, не все овощи – в пределах 10%", – комментирует заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Цены на молочную и мясную продукцию

Стоимость молочной продукции на полках магазинов в Украине с начала года практически не изменилась. Цены на молоко, сметану, кефир, сливочное масло как будто застыли. По некоторым позициям фиксируем даже снижение стоимости.

Подобный эквилибрий связан с глобальным кризисом рынка из-за перепроизводства молочной продукции в мире. По оценкам, проблемы отрасли могут продолжаться до осени. Поэтому в краткосрочной перспективе цены на молочные продукты будут стабильными, но в долгосрочной – украинские производители будут вынуждены закрываться, а стоимость их продукции вырастет.

"Возможно, общие потери по количеству молочных ферм в Украине составят около 10–15%. Если кризис будет затягиваться, то мы можем потерять до 20%", – говорит заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

Впрочем, Марчук не исключает и роста цен на молочную продукцию в ближайшее время из-за топливного кризиса, спровоцированного непродуманной войной президента США Дональда Трампа с Ираном.

"В течение весеннего периода – март-апрель – цена на мясную продукцию, на молочную продукцию может подняться в пределах 3-5%", – считает заместитель председателя ВАР.

Точно уверен в том, что вскоре будет расти стоимость курятины, председатель Ассоциации птицеводов. Он указывает на то, что цены на курицу снижаются уже в течение четырех месяцев. И действительно, с начала года курица – едва ли не единственный популярный продукт, если не считать отдельные молочные товары, который стабильно дешевел. В пределах 10 гривень за килограмм – но все же дешевел.

"Цены на курицу снижаются четыре месяца подряд. В ближайшее время мы уже не ожидаем снижения цен на мясо птицы на полках. Наоборот, увеличение себестоимости производства будет побуждать производителей повышать цены – как минимум, до уровня конца прошлого года", – сообщает Карпенко.

Цены на продукты в Украине – последние новости

На этой неделе в Украине в очередной раз выросли цены на помидоры. Сейчас овощ продают в пределах 120-140 грн/кг, что на 10% больше прежней цены.

В то же время овощи борщевого набора теряют в цене. Фермеры начали активно распродавать запасы из хранилищ с наступлением теплой погоды, поэтому стоимость картофеля, моркови и свеклы снизилась.

Вас также могут заинтересовать новости: