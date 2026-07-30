Украина входит в пик сезона голубики: эксперт рассказал, когда будут лучшие цены

В дальнейшем существенного удешевления ягоды ждать не стоит.

Цены на голубику в Украине держатся на низком уровне уже неделю подряд. Так, на Столичном рынке ягоду продают по цене от 150 до 170 гривень за килограмм, сообщает сайт рынка.

При этом средняя цена килограмма голубики на львовском рынке "Шувар" составляет 140 грн – она остается неизменной с 22 июля. Таким образом, Украина вступает в пик сезона голубики, и стоимость ягоды в ближайшее время будет самой низкой, сообщил в комментарии УНИАН аналитик ассоциации "Ягодничество Украины" Денис Миронов.

"Пик сезона действительно близок, и в этот период предложение максимальное, а цена – самая низкая за весь год. Далее существенного удешевления ожидать не стоит: как только массовый сбор пойдет на спад, цена начнет расти. В этом году сезон неравномерный, поэтому цены движутся волнами, а не по одной ровной линии", – говорит аналитик.

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Миронов отмечает, что самая активная фаза реализации голубики длится примерно несколько недель. Обычно это вторая половина июля и август, когда одновременно плодоносит большинство распространенных в Украине сортов.

"Точные даты каждый год сдвигаются из-за погоды: прохладная весна откладывает начало сезона, а жара, наоборот, сжимает сбор в более короткий промежуток времени. Именно на пик приходится наибольшее предложение и самая привлекательная цена", – отмечает эксперт.

Он отмечает, что цена в условные 150 грн/кг – это нижняя, оптовая планка, по которой ягоду закупают оптом непосредственно у производителя в пик сбора.

"В рознице, на полке магазина или на рынке, покупатель видит другую цену. В этом году сезон оказался нестабильным, поэтому цена в течение него колебалась в широком диапазоне – примерно от 150 до 550 грн/кг в зависимости от периода, погоды, качества и канала сбыта. Поэтому говорить о какой-то одной "цене сезона" не совсем корректно. Условные 150 грн/кг – это скорее сигнал о том, что рынок вошел в фазу массовой сбора урожая, а не готовая розничная цена для всех. Так дешево ягоду продают преимущественно оптом и в самые урожайные недели", – объясняет Миронов.

Цены на ягоды и фрукты в Украине – главные новости

На прошлой неделе голубика среди ягод в Украине подешевела больше всего. Только с начала июля ее стоимость на рынке снизилась почти втрое – в среднем с 400 до 135 грн/кг. Еще в конце июня ягоду продавали по 600 грн/кг.

Предложение арбузов на рынке растет чуть ли не ежедневно, поэтому оптовые и розничные цены на этот фрукт продолжают падать. Так, на этой неделе крупные партии арбузов предлагались по 8 грн/кг, тогда как в рознице его можно было найти по 12 грн/кг.

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