Европейская комиссия выделит $60 млн Румынии, Болгарии и Польше.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Европейский Союз активирует резерв кризисного фонда для фермеров восточных стран.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на аграрного комиссара Януша Войчеховского, речь идет о странах, сталкивающихся с избытком украинских продуктов, что снижает цены на продукцию местных фермеров.

Европейская комиссия выделит €56 млн ($60 млн) Румынии, Болгарии и Польше.

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Румыния получит €10 миллионов, Болгария - около €17 миллионов, а Польша - €30 миллионов. Сумму можно удвоить за счет совместного финансирования из бюджетов государств.

Венгрия и Словакия также столкнулись с увеличением украинской продукции, но они не получат поддержки из фонда, поскольку их объемы производства и импорта не превышают пятилетний средний показатель.

Недовольство экспортом из Украины

7 марта 2023 года польские фермеры заблокировали дорогу из Украины. Причиной протеста стал неконтролируемый импорт из Украины. Приток пшеницы, кукурузы, рапса ставит польских фермеров в затруднительное положение.

13 марта 2023 года на севере Болгарии местные фермеры устроили акцию протеста против импорта зерна из Украины. Фермеры на 50 тракторах перекрыли трассу Русе-Плевен возле села Горна Студена. Протестующие недовольны беспошлинным импортом украинской пшеницы и подсолнечника, которые значительно дешевле болгарских.

Протестующие составили ноту протеста, адресованную министру сельского хозяйства, в которой жалуются на переполненные зернохранилища и невозможность расплатиться с контрагентами.

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