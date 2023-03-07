Среди перечня неудовольствия в том числе есть и неконтролируемый импорт из Украины.

В Польше фермеры заблокировали одно из направлений государственного значения. Согласно информации Генеральной дирекции дорог и автострад республики, причиной митинга является удешевление цен на продовольствие вследствие увеличения его импорта.

Акция стартовала в 11 утра по местному времени во вторник и продлится до 18 часов вечера среды. Дорогу перекрыли автомобилями и сельскохозяйственной техникой.

Кроме этого возле тамошней кольцевой развязки будет сцена, с которой выступят те, кто желает сказать свое слово относительно действий польских властей. В том числе планируется и выступление мэра Пясок, где проходит митинг.

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Одной из причин называют неконтролируемый импорт из Украины:

"Приток пшеницы, кукурузы, рапса ставит польских фермеров в затруднительное положение. Власть о них не заботится. Второе - ужасное качество этого зерна из Украины", - сказал Петр Покровка, один из организаторов митинга.

Протестующие стоят на дороге номер 17 в селе Пяски. Именно в этом населенном пункте два направления из Украины сходятся в одно: один ведет через Хелм (из Киева), а второй – через Замосць (со Львова).

Также есть причины, которые не связаны с Украиной. В частности одна из них касается требований инициативы Green Deal, утверждающей о необходимости исключения из производства части пашни. Кроме этого будут представлены и другие постулаты.

Отметим, что европейское соглашение (Green Deal) должно с помощью набора политических инициатив Европейской комиссии сделать ЕС климатически нейтральным в 2050-м году. Цели уменьшение воздействия на окружающую среду распространяется на различные сферы, в том числе строительство, биоразнообразие, энергетику, транспорт и продовольствие.

Напомним, что 16 февраля состоялся 48-часовой протест польских фермеров неподалеку от пункта пропуска Дорогуск (дорога из Киева на Хелм). Тогда их требования были те же, что и сегодня, однако с большим акцентом на контроль зерна из Украины.

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