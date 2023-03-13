Украинское зерно дешевле болгарского, из-за чего болгарские фермеры не могут продать свой урожай.

На севере Болгарии местные фермеры устроили акцию протеста против импорта зерна из Украины. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

Сообщается, что фермеры на 50 тракторах перекрыли трассу Русе-Плевен возле села Горна Студена. Протестующие недовольны беспошлинным импортом украинской пшеницы и подсолнечника, которые значительно дешевле болгарских.

Протестующие составили ноту протеста, адресованную министру сельского хозяйства, в которой жалуются на переполненные зернохранилища и невозможность расплатиться с контрагентами.

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Экспорт украинского зерна – последние новости

Украина ведет переговоры с партнерами касательно продления договора о работе зернового коридора. 18 марта действие соглашений закончится, если все участники не дадут согласия его продлить.

При этом Украина надеется расширить действие зернового соглашения еще и на Николаевский порт, поскольку мощностей только одесских портов уже не хватает.

Между тем протесты фермеров в Болгарии – не единственные в своем роде. Ранее на днях аналогично против импорта украинского зерна протестовали фермеры в Польше.

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