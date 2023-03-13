На севере Болгарии местные фермеры устроили акцию протеста против импорта зерна из Украины. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.
Сообщается, что фермеры на 50 тракторах перекрыли трассу Русе-Плевен возле села Горна Студена. Протестующие недовольны беспошлинным импортом украинской пшеницы и подсолнечника, которые значительно дешевле болгарских.
Протестующие составили ноту протеста, адресованную министру сельского хозяйства, в которой жалуются на переполненные зернохранилища и невозможность расплатиться с контрагентами.
Экспорт украинского зерна – последние новости
Украина ведет переговоры с партнерами касательно продления договора о работе зернового коридора. 18 марта действие соглашений закончится, если все участники не дадут согласия его продлить.
При этом Украина надеется расширить действие зернового соглашения еще и на Николаевский порт, поскольку мощностей только одесских портов уже не хватает.
Между тем протесты фермеров в Болгарии – не единственные в своем роде. Ранее на днях аналогично против импорта украинского зерна протестовали фермеры в Польше.