Черешня на рынке за день подешевела на треть: сколько стоит килограмм

Эту ягоду покупали чаще, чем клубнику.

Средняя цена на импортную черешню на рынке 9 июня опустилась до 250 грн/кг. Это на треть дешевле, чем накануне, когда ее продавали по 370 грн/кг, сообщает сайт Столичного рынка.

Диапазон цен на импортную черешню составляет 190-400 грн/кг. В целом с начала июня зарубежная ягода потеряла более половины стоимости. Еще первого числа ее продавали по 550 грн/кг.

При этом украинская черешня стоит на рынке в среднем 130 грн/кг, а торгуют ею в диапазоне от 70 до 200 грн/кг. За июнь отечественная ягода также подешевела вдвое, но в начале месяца она и стоила вдвое меньше – 250 грн/кг.

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Хотя 8 июня черешню и раскупали довольно активно, предложение ягоды нельзя назвать большим. Обозреватели рынка отмечают, что черешня идет лучше клубники именно из-за меньшего предложения.

Соответственно, и цены сильно различались в зависимости от размеров ягоды и ее происхождения. Одесская крупная черешня стоила 250 грн/кг. Мелкую ягоду можно было найти по 80-100 грн/кг – так же и по 150, и по 120 грн/кг.

За элитную черешню из Греции просили 350 грн/кг, хотя была и более мелкая греческая ягода по 190 грн/кг.

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Так же как черешня, дешевеет на рынке и украинская клубника. С начала месяца цена на нее упала вдвое. Это уже второе подешевение клубники в новом сезоне – предыдущее произошло 20 мая, но тогда цены на ягоду постепенно откатились назад.

Между тем на овощи борщевого набора растут оптовые цены от производителей. Так, минимальная цена на старый картофель на прошлой неделе выросла в полтора раза. Дорожает и молодой овощ.

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