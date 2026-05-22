Хватит ли украинцам в этом году черешни и сколько она будет стоить: ответ эксперта

В мире производится всего 3 миллиона тонн черешни в год.

На украинском рынке летом будет достаточно черешни отечественного производства, и стоить в сезон она будет до 100-150 грн/кг. Об этом УНИАН сообщила заведующая селекционно-технологическим отделом Института садоводства НААН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Елена Кищак.

"Украина входит в число ведущих мировых производителей черешни. У нас – как и в Турции, которая является крупнейшим ее производителем – средняя цена в сезон массового поступления продукции традиционно находится в пределах 2-3 долларов за килограмм", – рассказала Кищак.

Погодные условия негативно сказались на урожайности большинства плодоовощных культур в Украине, однако для черешни влияние не было столь критичным.

Видео дня

"По информации, которую мы получаем от ведущих фермерских хозяйств Одесской и Днепропетровской областей, которые после временной оккупации россиянами Крыма и части Запорожской и Херсонской областей стали основными производителями черешни и абрикосов, – там не было таких губительных весенних заморозков. Поэтому отечественный рынок будет насыщен плодами собственного производства", – отмечает специалист.

Продавцы в любом случае будут ориентироваться на возможности покупателей.

"Плодово-ягодная продукция быстро портится, поэтому даже с учетом всех вышеупомянутых негативных факторов, цены на рынке на черешню будут находиться на уровне реальной покупательной способности массовых потребителей", – убеждена Кищак.

Почему в Украине продают черешню по 2 тысячи гривень

Профессор прокомментировала цену на черешню на одесском "Привозе", которая составляет 1,8–2,5 тыс. грн/кг.

"Это цена на самую раннюю черешню из Испании, которая является основным поставщиком такой продукции на рынок ЕС, и там она стоит от 25 евро/кг. Добавьте к этому доставку в Украину при нынешних заоблачных ценах на горюче-смазочные материалы и торговую наценку, и получим указанную выше цену", – объясняет Кищак.

Греческая черешня в Украине уже стоит почти вдвое дешевле испанской.

"Мы отслеживаем цены на киевском оптовом рынке "Столичный", и по состоянию на 19 мая там продавались плоды черешни ранних сортов из Греции по цене 1–1,3 тыс. грн. То есть тенденция к снижению по сравнению с "Привозом" уже заметна. А когда начнут массово поступать плоды средне-ранних и средних сортов – тогда цены нормализуются", – отмечает специалист.

Кищак также напомнила, что в прошлом году весной в прессе тоже был создан ажиотаж по поводу рекордного повышения цен. Однако в итоге отечественные производители обеспечили рынок высококачественными плодами черешни по доступным ценам, которые колебались в пределах от 75 до 150 грн/кг, что сделало нецелесообразным завоз крупных партий плодов черешни из Турции и Узбекистана.

Цены на ягоды в Украине – главные новости

На одесском "Привозе" черешню продавали по 2500 грн/кг. Продавцы из Закарпатья говорят, что до сезона украинской черешни остается чуть меньше месяца.

А на Столичном рынке в Киеве на этой неделе стоимость клубники из Закарпатья снизилась со 140 до 110 грн/кг – причем можно было найти ягоду и дешевле, чем за сто гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: