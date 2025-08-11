Отмечается, что в сегменте зелени снизились цены на петрушку, а вот укроп подорожал.

За прошлую неделю цены на овощи, фрукты и ягоды в Украине менялись по-разному. Так, в преддверии нового оборота подорожали огурцы.

По данным аналитиков East Fruit, нижняя ценовая граница популярного салатного овоща подскочила с 22 до 30 гривень. При этом продолжает дешеветь белокочанная капуста – цена упала с 15-10 грн/кг до 10-18, а вот картофель, наоборот, подорожал – верхняя ценовая граница поднялась с 18 до 20 гривень. Также повысилась стоимость моркови – верхняя ценовая граница подскочила с 16 до 20 гривень.

Дешевле, чем на предыдущей неделе, продавался помидор и сладкий перец. Так, цены снизились с 40-75 до 15-50 грн/кг и с 40-65 до 20-55 грн/кг соответственно. Также продолжают дешеветь брокколи – с 35-65 до 30-60 грн/кг, цветная капуста – с 25-50 до 15-35 грн/кг и баклажан – с 18-35 до 15-25 грн/кг. В очередной раз снизились цены на сахарную кукурузу – нижняя ценовая граница опустилась с 10 до 8 гривень за штуку.

В сегменте зелени снизились цены на петрушку – нижняя ценовая граница упала с 80 до 50 грн/кг, а укроп подорожал со 145-180 до 175-200 грн/кг.

Фруктово-ягодный сегмент отметился подорожанием арбуза с 10-18 до 14-20 грн/кг и дыни – с 26-40 до 35-50 грн/кг. Также повысились цены на голубику со 100-160 до 125-180 грн/кг и ежевику – со 180-230 до 200-300 грн/кг.

При этом малина продавалась дешевле – цена снизилась со 170-220 до 160-200 грн/кг. Землянику садовую (клубнику) и черешню предлагают все реже и реже, естественно они дорожают. Так, клубника подскочила с 140-220 до 250-270 грн/кг, а черешня – с 180-220 до 200-280 грн/кг. Продолжается ценовое пике на рынке слив – верхняя ценовая граница упала с 60 до 45 грн/кг, а нектарин подешевел 75-140 до 70-110 грн/кг.

Продолжает дешеветь раннее яблоко – с 55-65 до 50-60 грн/кг. В то же время цены на грушу выросли с 35-140 до 40-160 грн/кг. Рост предложения винограда оказывает давление на цены, и они снизились с 160-220 до 120-150 грн/кг.

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили сообщил, что в августе в Украине средняя закупочная цена молока выросла на 70 коп относительно предыдущего месяца. Сейчас она составляет 16,62 грн/кг без НДС.

При этом в супермаркетах Украины наблюдается снижение цен на курятину. В частности, если в июле куриное бедро продавалось примерно по 140 гривень за килограмм, то в августе — за ~120 грн/кг.

