На некоторые позиции видно снижение цен.

В супермаркетах Украины наблюдается снижение стоимости на курятину. В частности, если в июле куриное бедро продавалось по цене примерно в 140 гривень за килограмм, то в августе — за ~120 грн/кг, о чем свидетельствуют данные на портале "Минфин".

Куриное филе подешевело незначительно — со 225 гривень за килограмм (в среднем) до 220 грн/кг. А вот голень, наоборот, увеличилась в стоимости. В июле за килограмм нужно было заплатить где-то 95 гривень, а сейчас стоимость поднялась на 15 гривень в среднем — 110 грн/кг.

Что касается куриной тушки, то здесь изменений никаких нет — несколько месяцев цена держится на уровне, в среднем, 120 гривень за кило.

Ранее УНИАН сообщал, что по всему миру дорожает еда. Коснулась ситуация, конечно же, и мяса. Сообщается, что в июле цены на мясо были на 6% больше, чем в тот же период прошлого года. Рост обусловлен преимущественно повышением цен на говядину и баранину, а также незначительным ростом цен на птицу.

Кроме того, мы рассказывали, что в Украине изменились цены на свинину. В 2024 году в супермаркетах мясо стоило в среднем менее 200 грн/кг, а за последние три месяца 2025 года цены не опускались ниже 250 грн/кг.

