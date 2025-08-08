Переработчики молочки спешат уложиться в квоты Евросоюза.

В августе в Украине средняя закупочная цена молока выросла на 70 коп относительно предыдущего месяца. Сейчас она составляет 16,62 грн/кг без НДС. Об этом сообщил аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

Так, на 66 коп выросла средняя закупочная цена молока экстрасорта. Теперь она составляет 16,80 грн/кг без НДС. Молоко высшего и первого сорта подорожало на 75 коп до 16,60 грн/кг и 16,20 грн/кг соответственно без учета НДС.

Речь идет именно о молоко-сырье, а не о конечном товаре в бутылках, который украинцы видят на полках магазинов. Закупочная цена на него выросла из-за высокого спроса со стороны переработчиков. Они хотят успеть экспортировать больше готовой продукции в ЕС до исчерпания квот.

Как известно, с 6 июня Еврокомиссия возобновила квоты и пошлины на украинскую аграрную продукцию, в том числе и молочную. В дальнейшем Украина и Евросоюз пересмотрели торговое соглашение. Были предложены новые квоты на экспорт украинской молочки, однако договор не вступил в силу из-за отказа Венгрии, Польши, Румынии, Болгарии и Словакии его ратифицировать.

Как отметил Кухалейшвили, в настоящее время квоты Евросоюза на сливочное масло и сухое молоко почти исчерпаны.

Аналогичная картина с подорожанием была в 2024 году, когда в августе молоко-сырье подорожало на 74 коп. за месяц. Прогнозируется, что из-за исчерпания квот экспорт молочных продуктов из Украины в Евросоюз вероятно приостановится в течение месяца. Это произойдет, если не заработают новые правила торговли.

Но даже в случае отказа со стороны ЕС, резкое падение цен на молоко-сырье маловероятно в течение ближайших месяцев, поскольку склады переработчиков стоят пустыми и они смогут накапливать на них продукцию. В целом переработчики прогнозируют среднюю цену на молоко в сентябре на уровне 16,70 грн/кг, в октябре - 17,10 грн/кг.

Украина уже успела почти полностью исчерпать квоту Евросоюза не только на молоко, а также на мед, яйца и сахар.

При этом увеличить объемы закупки украинской сои вполне может Китай. Страна уже нарастила объемы импорта этого продукта до исторического максимума из-за необъявленной торговой войны с США.

