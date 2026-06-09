Картофель на клумбах: россияне массово жалуются на цены и боятся изоляции

Некоторые жители РФ начали выращивать картофель прямо на придомовых клумбах.

В России стала вирусной история жителей жилого комплекса в Дмитрове Московской области, которые посадили картошку прямо на клумбах возле многоэтажек. Снимки быстро разлетелись по соцсетям, а россияне начали обсуждать рост цен, падение уровня жизни и способы экономии.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга региональных Telegram-каналов и групп в российской соцсети "ВКонтакте", проведенного аналитиками общественной организации Join Ukraine. Исследование охватило 41 901 пост в 411 Telegram-каналах из 82 регионов РФ и 320 групп в "ВКонтакте" в 33 регионах РФ, которые в сумме набрали более 541 миллиона просмотров за период 25–31 мая 2026 года.

Одним из самых вирусных сюжетов недели стал пост из Дмитрова, где жители начали выращивать картошку прямо на придомовых клумбах. Публикация собрала 3 035 репостов и быстро разошлась по российским регионам. В комментариях пользователи начали массово делиться похожими историями о грядках возле многоэтажек и необходимости экономить на продуктах.

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Аналитики отмечают, что история с "картошкой на клумбах" вышла далеко за пределы локального курьеза. Для многих россиян она стала символом роста цен, экономии и постепенного ухудшения уровня жизни.

Параллельно резко возросло внимание к новым ограничениям на параллельный импорт. В российских регионах активно обсуждали сообщения об изменениях в налогообложении поставок из стран ЕАЭС и прогнозы по подорожанию электроники, одежды и бытовой техники до 50% к концу года. Многие пользователи называли это "очередным шагом к изоляции".

Особое раздражение вызвала тема импортозамещения. Один из самых популярных комментариев появился в Самарской области.

"А пусть чиновники покажут пример, как они сами пользуются импортозамещением. Пересядут на отечественный автопром с иномарок и одеваться будут в одежду российских швейных фабрик. Вот тогда можно будет народу предлагать импортозамещение", – написал местный житель.

Еще одной темой, вызвавшей волну негативных реакций, стал законопроект об увеличении годового лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов. В Telegram его нередко называли "официальным признанием россиян рабами". В Свердловской области, Алтайском крае и других регионах пользователи связывали эту инициативу с кадровым и демографическим кризисом, который государство пытается компенсировать за счет населения.

"История с картошкой стала вирусной, потому что затронула очень чувствительную тему – страх дальнейшего падения уровня жизни. Мы видим, что наряду с войной все больше внимания в регионах привлекают цены, санкции, импортные ограничения и необходимость экономить. Именно поэтому картофель на клумбе превратился в символ недели", – отмечает Юлия Еленич, аналитик в Join Ukraine.

По наблюдениям аналитиков, несмотря на доминирование военной тематики, основной объем региональных дискуссий, как и раньше, формируют бытовые проблемы: рост цен, недоверие к власти, коррупция и ухудшение качества жизни. Именно через такие истории все заметнее проявляются настроения российского общества.

"Для Украины исследование региональных настроений в России не менее важно, чем мониторинг военных процессов. Именно в регионах раньше всего проявляются экономические и социальные проблемы, которые центральная власть часто пытается скрыть. Понимание этих тенденций помогает лучше оценивать запас прочности российской системы и готовиться к возможным внутренним кризисам", – добавили в Join Ukraine.

В РФ экономистам запретили прогнозировать рост цен на топливо и продукты

Ранее The Moscow Times со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу России писала, что аналитиков предостерегли от публичных прогнозов роста цен на товары. В ФАС пояснили, что такие прогнозы якобы "могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров".

Претензии службы вызвали комментарии начальника аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олега Абелева, который озвучил в СМИ прогноз относительно будущего роста цен на продукты. Кроме него, предупреждения от российских антимонопольщиков получили директор по коммуникациям компании GIS Mining и генеральный директор "Альянс Тракс" за прогноз роста цен на топливо.

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