Независимо от того, целый арбуз или разрезанный, эти советы эксперта сохранят его свежим и сочным.

Сочный, спелый арбуз — это то, чего мы с нетерпением ждём каждое лето. Но частенько возникает вопрос: как его хранить? Ведь если мы и покупаем его, то весом около 5-7 килограмм, а на большие семьи и вовсе — весом в 10-12 кг.

Кроме веса, арбуз еще и занимает много места на столешнице или в холодильнике. Но выход из этой ситуации есть, пишет Martha Stewart. Издание проконсультировалось с технологом по продуктам питания Изабеллой Мачко из Parker Development, Inc и было найдено сразу несколько способов правильного хранения арбуза.

Как хранить арбуз

Прежде всего нужно знать, что арбуз относится к не-климактерическим фруктам, то есть он не продолжает дозревать после того, как его срезали с плети.

Арбузы (в идеале) собирают в момент полной зрелости, поэтому, в отличие от климактерических фруктов, таких как бананы или авокадо, которые становятся лучше перед тем, как начать портиться, арбузы начинают терять свежесть сразу же, как только попадают на полки магазина.

Целый арбуз

"Как только вы разрезаете арбуз, срок его хранения меняется", — говорит Мачко. Корка арбуза служит защитным барьером, который предотвращает контакт мякоти с кислородом — именно он со временем приводит к порче плода, объясняет эксперт.

Коротко говоря, храните арбуз целым как можно дольше. Если не планируете есть его сразу после покупки, дождитесь момента перед подачей, чтобы нарезать.

Нарезанный арбуз

После того как корка повреждена, ситуация меняется. По словам Мачко, внутренняя мякоть из-за высокого содержания воды становится лёгкой мишенью для порчи. Поэтому даже если вы просто разрезали арбуз пополам, хранение приобретает ключевое значение.

Любой нарезанный арбуз необходимо сразу же накрыть и убрать в холодильник, чтобы максимально продлить свежесть. С небольшими кусочками всё просто: дольки и кубики можно хранить в герметичных контейнерах.

С крупными кусками, например половиной или четвертью арбуза, сложнее из-за большой открытой поверхности. Хорошая новость в том, что достаточно накрыть только срез, а не всю корку. Пищевая плёнка — удобный вариант, так как она плотно прилегает. Вощёные салфетки дают похожий эффект.

Сколько хранится арбуз

Целый: целый неразрезанный арбуз может спокойно пролежать на столе при комнатной температуре от одной до двух недель. Если есть место в холодильнике, хранение там продлит срок годности ещё на пару недель.

Нарезанный: способ нарезки слегка влияет на срок хранения. По словам Мачко, в холодильнике арбуз сохраняет свежесть от трёх до семи дней. Крупные куски — ближе к семи дням, а кубики или дольки могут начать портиться уже через три дня.

Если хотите, чтобы арбуз хранился дольше, оставляйте корку даже после нарезки, советует Мачко. "Корка помогает уменьшить контакт мякоти с воздухом и служит защитным барьером", — поясняет она.

