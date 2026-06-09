В Чернобыле заметили гнездование самой маленькой птицы Украины (фото)

На появление этого вида могло повлиять высаживание елей возле административных зданий в городе.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксирован второй случай гнездования желтоголового королька – самой маленькой птицы Украины, занесенной в Красную книгу. Об этом сотрудники заповедника сообщили в Facebook.

Как рассказали орнитологи, во время наблюдений удалось заметить самца, который регулярно приносил насекомых в гнездо, что является вероятным признаком выкармливания птенцов.

"Интересно, что свою роль в появлении этого редкого вида могли сыграть насаждения ели возле административных зданий в Чернобыле. Именно хвойные деревья создают для желтоголового королька благоприятные условия для гнездования и поиска корма", – говорится в сообщении.

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Желтоголовый королек: что о нем известно

Это мелкая птица семейства золотоголовых (Regulidae). Самая маленькая (наряду с желтохохлой золотоголовкой) птица фауны Украины. Длина ее тела – 9 см, масса – 4–6,5 г. В Украине это оседлый, кочевой, перелетный вид.

В течение года птица имеет два выводка (1-й – в мае-июне, 2-й – в июне-августе). Гнезда строит глубокие, выстланные толстым слоем мха. Они обычно висячие, крепятся на нижней стороне ветки. В кладке – 7–11 яиц. Строит гнездо и высиживает кладку (14–16 дней) самка. Птенцы вылетают через 15–16 дней после вылупления. Питается птица преимущественно насекомыми и их личинками, а также пауками.

Птица находится под охраной Бернской конвенции и включена в Красную книгу Украины. Охраняется в Карпатском биосферном заповеднике, Крымском природном заповеднике, Ялтинском горно-лесном природном заповеднике, природных заповедниках "Мыс Мартьян", "Горганы".

Экология Украины – другие новости

Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметили насекомое-"аристократа" – бабочку махаон. Это один из крупнейших и самых эффектных представителей энтомофауны Украины, которого трудно спутать с кем-либо другим. В частности, желто-черные крылья с "хвостиками" выглядят так, будто его нарисовал художник с очень хорошей фантазией.

Свое название бабочка получила от Карла Линнея в честь Махаона – героя древнегреческой мифологии, который был врачом и воином во время Троянской войны.

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