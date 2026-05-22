Настоящий 'аристократ': в районе Чернобыля зафиксировали невероятной красоты бабочку (фото)

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметили насекомое-"аристократа" – бабочку Махаона. Об этом рассказали на Facebook-странице заповедника.

"Среди наших дневных бабочек есть настоящий "аристократ" – махаон (Papilio machaon). Один из самых крупных и эффектных представителей энтомофауны Украины, которого трудно спутать с кем-либо другим: желто-черные крылья с "хвостиками" выглядят так, будто его рисовал художник с очень хорошей фантазией", – говорится в сообщении.

Этот вид распространен в умеренном и субтропическом поясе Евразии, а также в Северной Америке. До 2021 года махаон был занесен в Красную книгу Украины, что, по словам исследователей, лишь подчеркивает его особый статус в природе.

Сообщается, что свое название эта невероятно красивая бабочка получила от Карла Линнея в честь Махаона – героя древнегреческой мифологии, который был врачом и воином во время Троянской войны.

"Поэтому у этой бабочки не только эффектная внешность, но и очень "героическая" история имени", – отмечают исследователи.

Что известно об "аристократе"

Согласно открытым источникам, махаон (Papilio machaon) – вид бабочек семейства махаоновых. Один из около 200 видов рода, в фауне Украины представлен номинативным подвидом. Распространен в умеренных и субтропических широтах Северной Африки, Евразии и Северной Америки. Ранее вид был занесен в Красную книгу Украины и ряд других природоохранных документов.

Размах крыльев – до 94 мм. В Украине встречается в открытых, хорошо прогретых (солнечных) местах: в степях, на сухих участках долин рек, холмах, склонах, сухопутных лугах, лесных полянах и просеках, опушках, горных хребтах, а также среди окультуренных ландшафтов (парков, скверов, садов, обочин дорог и т. п.).

Растения Чернобыля

Напомним, в зоне отчуждения ранее заметили сон-траву, которая является редким растением. Об этом весеннем цветке в народе сложилась легенда. Говорят, что когда-то она была обычным растением, но однажды в ее густой листве спряталась нечистая сила. Архангел поразил растение молнией, чтобы изгнать зло. От этого цветок как будто "заснул", а его лепестки стали мягкими и склонились к земле. С тех пор сон-трава обрела способность наводить сон и защищать человека от злых сил.

