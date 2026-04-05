На побережье Одесской области заметили редкого хищника, который охотился на грызунов (видео)

На территории национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская область) в фотоловушку попал редкий хищник, который охотился на грызунов, - занесенный в Красную книгу дикий лесной кот. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

По его словам, недавно сообщалось, что в дикую природу парка выпустили 5 лесных котов, прошедших реабилитацию. Однако сейчас речь идет не о них, а о животном, зафиксированном на другом участке. Ученый обнародовал видео, на котором можно увидеть красивого кота, который что-то ищет на побережье.

"Сейчас на видео - встреча в другой локации национального парка, у моря, с другим диким котом, который ищет полевок... Лесные кошки - редкий вид и важная часть большой природной экосистемы, как и лисы, и шакалы, и барсуки в нашем национальном парке. Без них нет гармонии и сбалансированности в дикой природе", - отмечает исследователь.

Дикие лесные кошки - что известно

Как писал УНИАН, в Одесской области, на территорию национального парка "Тузловские лиманы", выпустили краснокнижных диких лесных котов, которые в прошлом году были найдены детенышами. В национальном парке рассказали об их судьбе. Когда детенышей нашли возле погибшей матери, они были еще слепыми. Долгое время их выхаживали и готовили к самостоятельной жизни на Станции юннатов в городе Измаил.

Впоследствии в фотоловушку попал один из пяти хищников, после чего стало известно, чем занимаются такие коты. Один из них охотился на вредных грызунов - камера зафиксировала, как хищник поймал полевку.

Вас также могут заинтересовать новости: