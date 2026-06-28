NASA случайно обнаружило подо льдом Гренландии ужасающий артефакт Холодной войны

Когда-то этот объект принадлежал армии США, но был заброшен и почти забыт.

Во время полета над ледниковым щитом Гренландии в апреле 2024 года ученые NASA неожиданно обнаружили заброшенную американскую военную базу Camp Century, которая более шести десятилетий была погребена на глубине 30 метров под льдом. Об этом пишет издание Popular Mechanics.

Как говорится в публикации, исследователи использовали радарную систему UAVSAR для изучения основания ледникового щита, однако в процессе зафиксировали очертания большого подземного комплекса.

"Мы искали основание льда, и вдруг появился Camp Century. Сначала мы не знали, что это такое", – вспоминает один из руководителей проекта, криосферный ученый Лаборатории реактивного движения NASA Алекс Гарднер.

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Как пишет Popular Mechanics, военную базу Camp Century построили в суровой ледяной пустыне в 1959-1960 годах инженеры Армии США. Комплекс, получивший неофициальное название "город под льдом", состоял из 21 подземного туннеля общей длиной почти три километра. Для его работы даже установили ядерный реактор PM-2. Строительство потребовало транспортировки около 6 тысяч тонн материалов через ледяной щит с помощью тяжелых саней.

В то же время, отмечает издание, научные исследования, проводившиеся на базе, были лишь прикрытием для секретного военного проекта США под названием Project Iceworm. Его целью было размещение под льдом сети туннелей общей протяженностью около 52 тысяч квадратных миль, где планировалось установить до 600 баллистических ракет. Однако реализовать этот замысел не удалось из-за многочисленных технических трудностей, и уже в 1967 году базу окончательно закрыли.

Несмотря на демонтаж реактора, после сворачивания проекта под льдом осталось около 180 тонн радиоактивных отходов. Именно это, подчеркивают ученые, сегодня вызывает наибольшее беспокойство. Из-за потепления климата ледниковый покров постепенно тает, и исследователи предполагают, что к концу века опасные материалы могут оказаться ближе к поверхности.

Климатолог и специалист по ледникам Уильям Колган ещё в 2016 году обращал внимание на то, что при создании базы никто не учитывал последствий глобального потепления.

"Они думали, что это никогда не выйдет на поверхность. Но климат меняется, и теперь вопрос заключается в том, останется ли то, что находится там внизу, именно там", – отметил он.

По прогнозам исследователей, примерно к 2090 году таяние ледника может создать риск высвобождения отходов, которые более полувека остаются законсервированными под толщей льда.

Другие интересные находки

Как писал УНИАН, археологи в Испании во время раскопок поселения Касас-дель-Туруньюэло нашли уникальную бронзовую церемониальную колесницу V века до н.э., украшенную изображениями богов и мифических существ. Рядом также были найдены роскошные импортные предметы – греческая керамика, египетский алебастровый сосуд и изделия из слоновой кости.

Также мы рассказывали, что археологи обнаружили в Египте хорошо сохранившийся папирус с заклинаниями из "Книги мертвых", датируемый временем Нового царства (1550–1070 гг. до н. э.). Находка станет экспонатом Большого египетского музея, открытие которого запланировано на июль 2026 года.

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