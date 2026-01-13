В Одесской области собрались две тысячи лебедей: ученый объяснил, что произошло (видео)

Птицы питаются на полях рапса, а на ночь улетают на водоемы.

В Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", с наступлением морозов зафиксировали почти 2 тысячи лебедей, собравшихся недалеко от здания, где находится администрация заповедника. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев.

"Недалеко от офиса нацпарка "Тузловские лиманы" с наступлением морозов собралось около 2000 лебедей-кликунов (Cygnus cygnus). Среди них в стае лебедей можно увидеть и тундровых лебедей (Cygnus bewickii)", - написал ученый в Facebook.

По словам исследователя, лебеди вместе питаются на полях рапса, а на ночь улетают на заповедные лиманы.

Лебеди в Одесской области

В ноябре 2025 года в Национальный природный парк "Тузловские лиманы", что в Одесской области, прилетели краснокнижные лебеди. Как пояснил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, прилетел малый (тундровый) лебедь. По словам исследователя, это очень редкий для Украины вид птиц, он занесен в Красную книгу Украины. Гнездится с севера Фенноскандии до дельты Колымы в России, даже на западных островах Ледяного океана, а зимует в украинском Причерноморье.

Ранее, в октябре, в заповеднике появились лебеди-кликуны - интересные птицы, известные своей красотой и тем, что не допускают "посторонних" на свою гнездовую территорию, из-за нарушения границ между кликунами случаются жестокие драки. Лебедь-кликун занесен в Приложение II Бернской конвенции (охранная категория: вид подлежит особой охране) и Резолюцию 6 (виды, требующие специальных мер по сохранению их местообитаний) этой же конвенции. Кроме того, вид охраняется Боннской конвенцией и т.д.

Вас также могут заинтересовать новости: