Видят в темноте: в Одесской области появились первые птенцы загадочной 'ночной вороны' (фото)

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" появились первые птенцы кваквы (ночной цапли) - одного из самых загадочных и интересных представителей семейства цаплевых. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

По его словам, птицы прилетели в Одесскую область в конце марта из Африки. Сейчас в нацпарке "Тузловские лиманы" есть одна небольшая колония этого вида.

Как объяснил ученый, украинское название "квак" птица получила за характерный голос. В отличие от большинства цапель, которые довольно молчаливы, кваква в сумерках или ночью издает резкий, громкий и немного хриплый звук, очень напоминающий лягушачье кваканье или воронье карканье. Латинское название - Nycticorax - переводится как "ночной ворон".

"Пока другие цапли активно охотятся днем, кваква ждет захода солнца. У них удивительно большие, карминово-красные глаза, которые прекрасно приспособлены для зрения в темноте", - отметил исследователь.

Интересно, что кваква придерживается стратегии "засады". Он не гонится за добычей, а часами стоит неподвижно на изгибах камыша, прижав голову к плечам, и ждет, пока рыба или лягушка подплывет поближе, и совершает молниеносный бросок.

У взрослых птиц очень элегантная окраска: темно-серая или черная с металлическим блеском спина и шапочка, белое брюхо и пепельные крылья, рассказал Русев. Однако, по его словам, главная их окраска появляется в брачный период. В частности, на затылке у кваков вырастают 2-4 длинных, узких, белых перышка, похожих на ленты. Эти "аксессуары" называются эгретками и служат для привлечения партнеров и брачных демонстраций. Также во время ухаживания окраска ног птиц меняется с желто-зеленой на ярко-розовую или даже красную.

Исследователь также отмечает удивительную трансформацию молодняка. Молодые кваквы достигают взрослого оперения только на третий год, а до этого они имеют совершенно иной вид. Они буро-коричневые, обильно покрытые белыми и охристыми пятнышками. И это - идеальный камуфляж, который позволяет молодой цапле полностью раствориться на фоне сухого камыша или веток ивы, спасая ее от хищников.

"В студенческие годы я окольцевал более 5000 птенцов в дельте Днестра и получил ценные данные о маршруте пролета и местах гнездования птиц в Африке - Мали, Чаде, Нигере", - объяснил ученый.

​Социальная жизнь и "детские сады"

Кваквы - колониальные птицы. Они часто гнездятся большими колониями вместе с другими цаплями (малыми белобровыми, желтыми цаплями) и бакланами на деревьях или в густых кустарниках у воды.

По словам Русева, когда птенцы немного подрастают, но еще не умеют летать, они вылезают из гнезд и ловко передвигаются по ветвям, цепляясь лапами и даже клювом. Они собираются в своеобразные "детские сады" (группы), но родители безошибочно находят и кормят именно своих птенцов, ориентируясь по голосу.

Экологический индикатор

Кваквы очень привязаны к богатым рыбой и амфибиями водно-болотным угодьям с густой прибрежной растительностью. Присутствие и успешное гнездование этих птиц в плавнях, лиманах и дельтах рек является признаком здоровой и богатой экосистемы с высоким уровнем биоразнообразия.

"Война пугает и беспокоит квакв. В первый год полномасштабного вторжения кваквы из-за мощных бомбардировок и других шумов войны покинули прежнюю колонию гнездования и нашли новое место в рощице диких маслин на песчаной пересыпи Черного моря", - рассказал ученый.

Другие птицы в "Тузловских лиманах"

