В Великобритании зафиксировали аномальное количество редких птиц с красными клювами

По словам экологов, пернатые находились под угрозой исчезновения.

На отдаленном британском острове Скомер подсчитали рекордное количество птиц тупиков, что стало настоящей неожиданностью для исследователей, сообщает Independent со ссылкой на данные Фонда охраны дикой природы Южного и Западного Уэльса

По результатам переписи этого года, на острове зафиксировали 52 019 особей. Этот показатель существенно превзошел прошлогодний рекорд, который составлял 43 626 птиц. Такой скачок чрезвычайно важен, ведь этот вид официально признан "уязвимым" к глобальному вымиранию.

Наблюдатель острова Лейтон Ньюман признался, что команда была настроена скептически из-за недавней массовой гибели морских птиц на побережьях Европы. По его словам, волонтеры не ожидали, что количество тупиков будет таким высоким, как тот показатель, который они обнаружили.

"Число тупиков сокращается во многих местах по всей Великобритании, но остров Скомер противоречит этой тенденции", – рассказал он.

Экологи объясняют такой бум несколькими факторами. Успеху способствует избыток пищи в регионе и отсутствие хищников, таких как крысы. А вот большое количество рыбы обеспечивает высокую выживаемость взрослых птиц зимой и помогает птенцам окрепнуть.

