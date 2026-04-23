В Одесскую область прилетела редкая гигантская птица с румынским датчиком

Это кудрявый пеликан с размахом крыльев более трех метров.

В Одесскую область прилетела редкая птица – кудрявый пеликан по имени Синое, которого в Румынии оснастили спутниковым датчиком. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

По его словам, кудрявые пеликаны – птицы-гиганты с размахом крыльев до 3,10 м – сейчас путешествуют над обширными площадями Причерноморских лиманов и ищут себе вкусную пищу.

Как отметил исследователь, эти редкие птицы никого не боятся, кроме "Шахедов" и других звуков войны, которую РФ ведет против Украины. Среди этих крупных птиц есть пеликан по имени Синое, который путешествует со спутниковым датчиком.

"Этот датчик был установлен на пеликане в Румынии еще в мае 2024 года. Пеликан Синое "отдыхал" у нас в нацпарке в сентябре 2024 года. А сейчас уже несколько недель путешествует по лиманам в национальном природном парке "Тузловские лиманы" и ему хорошо рядом с розовыми пеликанами, фламинго, огромным количеством мигрирующих куликов", – рассказал исследователь.

Когда Синое надоело быть в "Тузловских лиманах", он улетел в другую часть Одесской области – в Нижнеднестровский национальный природный парк, а затем – на Кучурганский лиман, расположенный возле непризнанного Приднестровья.

"Этот вид птиц очень уязвим и занесен в Красный список Международного союза охраны природы – МСОП", – подчеркнул Русев.

Он обнародовал схему перемещения пеликана Синое и места его пребывания за последние две недели.

Следует отметить, что характерным признаком кудрявых пеликанов является оперение на затылке, порой довольно длинное. Масса тела достигает 12 кг, длина – 180 см. Исследователи предполагают, что во времена античности и раннего средневековья кудрявый пеликан был более распространен в западной и центральной Европе, но в течение последних 100-150 лет популяция значительно сократилась.

В нацпарке "Тузловские лиманы" у серых гусей появилось потомство

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области появились первые птенцы 2026 года – потомство серых гусей. Исследователь Иван Русев рассказал, что в последние годы серые гуси стали довольно редкими представителями фауны Причерноморья. Так, в "Тузловских лиманах" гнездится лишь несколько пар, а недавно обнаружили одну такую семью на Джантшейском лимане. Гуси – моногамные птицы, они выбирают пару раз и на всю жизнь, если "половинка" гибнет, "траур" у уцелевшей птицы может длиться несколько лет.

