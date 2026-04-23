Энергетики ДТЭК 68 раз поднимали 'с нуля' ТЭС с начала полномасштабного вторжения

С начала полномасштабного вторжения энергетики компании ДТЭК 68 раз восстанавливали "с нуля" теплоэлектростанции после вражеских атак. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"В течение самого сложного отопительного сезона энергетики ДТЭК 17 раз "поднимали" теплоэлектростанции компании с нуля и восстанавливали их работу после массированных обстрелов, с начала полномасштабной войны – 68 раз", – говорится в нем.

Отмечается, что из-за вражеских атак станции вынужденно полностью останавливались, по терминологии энергетиков – "садились на ноль".

Видео дня

В ДТЭК пояснили, что это означает, что ТЭС совсем не производит и не отпускает электроэнергию в сеть. В компании подчеркнули, что до начала полномасштабного вторжения такое явление было экстраординарным событием, которое случалось крайне редко и в случае аварийных ситуаций.

"После каждой волны масштабных обстрелов наших ТЭС, а таких только за последний отопительный сезон у нас было 11, энергетики оперативно приступали к ликвидации последствий ударов и восстановительным работам, чтобы как можно быстрее вернуть теплоэлектростанции в строй. "Поднять" станцию с нуля – это всегда многоэтапная, сложная специализированная работа, которую выполняют профессиональные команды энергетиков и ремонтников. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы поддерживать устойчивость энергосистемы и готовиться к летним пикам потребления и следующему отопительному сезону", – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК Рината Ахметова подверглись атакам врага более 220 раз. В результате атак 59 энергетиков станций получили ранения, 4 погибли.

