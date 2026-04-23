Вместе с Мерил Стрип: украинский ведущий снялся в 'Дьявол носит Прада 2'

Идея принять участие в кастинге принадлежит жене телеведущего.

Украинский телеведущий Андрей Данилевич вместе со своей женой Татьяной снялись в массовых сценах фильма "Дьявол носит Прада 2". Об этом сообщили представители семьи.

Кастинг они проходили онлайн - прислали свое фото и необходимую информацию. Эпизоды, в которых участвовала семья Данилевичей, снимали в Милане - в бутике и ресторане.

По сообщению представителей семьи, ведущий с женой оказались единственными украинцами и единственной супружеской парой на съемочной площадке.

"Дьявол носит Прада 2" - что важно знать

Фильм "Дьявол носит Прада 2" – продолжение культовой ленты о мире моды и глянца 2006 года. Первый фильм был снят по роману сотрудницы глянцевого журнала "Vogue" Лорен Вайсбергер.

Во второй части сюжет разворачивается спустя много лет после основных событий. Мир глянцевых журналов изменился: печатные издания приходят в упадок, а на смену им пришла эра цифровизации и соцсетей. Миранде, чья карьера находится под угрозой, приходится обратиться за помощью к бывшей ассистентке Энди, которая теперь стала влиятельным топ-менеджером.

На экраны сиквел выйдет уже 30 апреля. Главные роли в нем исполнили Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант.

