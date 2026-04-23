Метинвест Ахметова полностью погасил облигации 2026 года, – заявление компании

Компания Metinvest B.V. объявила о полном и своевременном погашении облигаций со сроком обращения до 2026 года. Выплаты произведены в полном объеме в соответствии с обязательствами. Это погашение стало очередным этапом финансовой стабильности группы в условиях войны. Оно было обеспечено за счет собственного денежного потока, в частности за счет оптимизации оборотного капитала. Об этом говорится в отчете компании.

"Погашение осуществлено благодаря собственному денежному потоку. На сегодняшний день Метинвест полностью погасил три выпуска облигаций, а совокупный объем выплат превысил $1 млрд", – заявил генеральный директор группы Юрий Рыженков.

По словам Рыженкова, выполнение обязательств по облигациям подтверждает дисциплинированный подход Метинвеста к финансовому управлению и последовательную работу со стейкхолдерами. В компании также сообщили, что в дальнейшем будут рассматривать возможности привлечения финансирования на рынках долгового капитала в зависимости от рыночных условий и потребностей бизнеса.

Видео дня

Как известно, компания "Метинвест" Ахметова вошла в ТОП-3 крупнейших инвесторов в Украину. За четыре года компания вложила 37,8 млрд грн инвестиций в поддержку и развитие предприятий в Украине. Речь идет о реальных инвестициях в экономику – от ремонта производства до восстановления логистики.

