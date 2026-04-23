Экомито CBAM - это торговый барьер, и он представляет угрозу для экономики Украины, - эксперт

Механизм углеродной корректировки импорта CBAM является не техническим инструментом регулирования, а фактическим торговым барьером, который негативно влияет на экономику Украины как страны-кандидата в ЕС. Такое мнение высказал директор GMK Center Станислав Зинченко.

По его словам, из-за действия механизма уже в 2025 году ВВП Украины может сократиться на 0,7% только из-за падения экспорта горно-металлургического комплекса. "CBAM – это торговая пошлина, результатом которой станет снижение экономических показателей", – отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что влияние механизма распространяется не только на металлургию: под давлением находятся экспорт электроэнергии, алюминиевой продукции и цемента, а в перспективе – и машиностроение. В частности, по его оценкам, экспорт цемента может сократиться примерно на 1 млн тонн.

Отдельно Зинченко обратил внимание на отсутствие системной государственной политики в этом вопросе в течение последних лет. По его мнению, это усиливает негативный эффект от внешних ограничений для украинской экономики.

Он подчеркнул, что сохранение и развитие промышленности являются критически важными для восстановления страны. "Без собственной промышленности экономику и страну не восстановишь", – заявил эксперт, добавив, что рост отрицательного сальдо внешней торговли создает дополнительные риски.

Как известно, по прогнозам ФРУ, из-за экопошлины CBAM Украина потеряет 5% ВВП уже в 2026 году. В целом прогноз на этот год – минус 4,8% экономики, падение экспорта в ЕС на 7,8% и просадка перерабатывающей промышленности на 13,1%. Давление ощущается уже сейчас: экспорт длинномерного проката в ЕС упал на 60%, труб – на 44%.

Украина имеет право на отсрочку введения СВАМ по статье "форс-мажор", предусмотренной законодательством ЕС. Но пока правительству не удалось решить проблему экопошлины: в настоящее время ведутся переговоры с европейскими странами о помощи с сертификацией украинских верификаторов, но не о предоставлении законной отсрочки.

