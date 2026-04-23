Перед выходными погода не порадует киевлян теплом: прогноз на 24 апреля

Перед выходными, 24 апреля, пасмурная, ветреная и холодная погода в Киеве продолжится. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Дождя уже не ожидается, но небо все равно будет затянуто тучами. Ночью столбики термометров снизятся до +3°, а днем температура поднимется лишь до +9°.
Ветер 7-12 м/с добавит ощущения прохлады. Атмосферное давление повысится с 736 до 741 мм ртутного столба.
Погода 24 апреля
Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +11°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°.
В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°.
В Тернополе 24 апреля ночью +3°, днем +10°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем будет +16°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями +3°, днем +11°.
В Виннице завтра будет -1°...+10°, облачно с прояснениями.
В Житомире в пятницу ночью -1°, днем +9°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+8°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра ночью -1°, днем +10°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +10°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+8°.
В Одессе 24 апреля - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +14°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.
В Запорожье температура ночью +3°, днем +11°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +8°, облачно с прояснениями.
В Харькове - пасмурно, температура ночью -1°, днем +8°, небольшой дождь с мокрым снегом.
В Днепре температура ночью будет -1°, днем +10°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +3°...+12°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +2°, днем +13°, небольшой дождь.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +13°.