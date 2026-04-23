Россия запустила ракету-носитель 'Ангара-1.2', которую создавала около 20 лет (видео)

Разработку ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" начали еще в середине 90-х годов.

Сегодня россияне осуществили запуск легкой ракеты-носителя "Ангара-1.2" с военными спутниками. Об этом сообщает "Роскосмос".

"В четверг, 23 апреля, в 11 часов 29 минут (МСК) с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен запуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах министерства обороны России", – отметили в свою очередь в российском минобороны.

Стоит сказать, что "Ангара-1.2", как и все семейство ракет "Ангара", давно превратилась в очередной российский долгострой. Ракету-носитель легкого класса начали разрабатывать еще в середине 90-х, а ее первый запуск состоялся в 2014 году.

Новый запуск стал 8-м за всю историю эксплуатации ракет "Ангара-1.2". Стоит также отметить, что россияне осуществили пять запусков ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" (четыре с "Плесецка" и один с "Восточного").

С точки зрения конструкции, "Ангара-1.2" представляет собой одноразовую двухступенчатую ракету-носитель легкого класса, предназначенную для вывода на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки весом до 3,5 тонн, а на солнечно-синхронную орбиту – до 2,4 тонн. Высота ракеты составляет около 41,5 м, стартовая масса – около 171 тонн.

Ранее УНИАН писал, что старт новой российской ракеты "Союз-5" снова отложили.

"Союз-5" входит в состав комплекса "Байтерек" – совместного проекта России и Казахстана, направленного на создание наземной инфраструктуры на космодроме Байконур для проведения космических запусков.

Новую российскую ракету-носитель активно критикуют – и не только из-за регулярных переносов сроков испытаний. Западные эксперты считают, что "Союз-5" фактически не имеет конкурентоспособного места на современном рынке космических запусков.

